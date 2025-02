Kyle Walker, lição de Musah em campo: o vídeo que Milan -Fans Crazy | Olhar

Kyle Walker Ele imediatamente convenceu e conquistou os fãs de Milão. Com as vitórias contra Roma e Empoli e o empate no Derby, as costas inglesas mostraram todo o seu valor, toda a sua experiência preciosa. No sucesso que foi alcançado contra os Tuscans -Yestay, sábado, 8 de fevereiro -, em uma corrida cheia de excitação entre expulsões e decisões controversas de VAR, Walker não apenas se distinguiu por seu desempenho em campo, mas apenas Também por sua personalidade E pelo carisma com o qual ele liderou seus companheiros.

Em detalhes, as câmeras de Dazn Eles o seguiram desde os primeiros minutos, ele mostrou O ritual com águaUma de sua marca registrada. Mas não apenas: mesmo antes do início do assobio, Walker Ele se aproximou de Yunus Musah Para dar a ele instruções precisas. As imagens mostram enquanto explicam alguns movimentos táticos ao meio -campista de Rossoneri, o que lhes diz com gestos claros como eles podem se posicionar e se mover durante a corrida. Uma decisão, uma determinação que deixou seu selo.





Para ser preciso, o ex -jogador do Manchester City simulou alguns movimentos horizontalmente para Musah: uma maneira de agir e agir como um verdadeiro líder, Walker já é um equipamento fundamental desse Milão. O clube também o queria e talvez acima de tudo antes, uma circunstância que não escapou da pessoa envolvida: “É importante, eu era o capitão do Manchester City”, ele orgulhosamente lembrou -se antes do jogo. “Espero que o mais jovem me veja como um líderEu tento ser um exemplo para todos. E Milan realmente parece ter encontrado um líder, que estava desaparecido.