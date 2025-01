Kylie Jenner usou um macacão para um encontro em Paris com Timothée Chalamet

Sabe aqueles casais que começam a se vestir iguais quanto mais tempo ficam juntos? Bem, Kylie Jenner e Timothée Chalamet não são esse casal. Para um jantar em Paris após a estreia francesa de Um completo estranhoEles usavam roupas que não poderiam ser mais diferentes umas das outras.

Kylie, por sua vez, usava um macacão preto colante – um macacão, se preferir – bem como os clássicos sapatos pretos de bico fino. Em outra página de roupas estava o namorado dela, que usava uma jaqueta xadrez, jeans largos, botas e alguns curiosos acessórios rosa. Enquanto Kylie escolheu o caminho elegante e sexy, Timothée optou por uma roupa peculiar e casual. Como se costuma dizer, os opostos se atraem.

Esta é a segunda aparição pública em janeiro de 2025 deste casal tipicamente privado. Kylie se juntou a Timothée no Globo de Ouro, onde usou um número vintage da Versace. O vestido era tão chique que foi uma pena que ela tenha optado por pular o tapete vermelho naquela noite. Esperamos que o vestido tenha todo o seu momento hollywoodiano no futuro. Enquanto isso, role para baixo para ver as últimas roupas parisienses.

(Crédito da imagem: Backgrid)

Compre roupas de neoprene

Eterno Macacão regata em algodão e modal É exatamente assim que eu usaria um macacão para uma ocasião casual.

Toda essa roupa é tão chique.

O Attico nunca comete erros.

NOSSO ANO Estúdio 7/8 Combinação diária Eu preciso de uma roupa de mergulho na minha vida agora?

Alo Yoga Airbrush One e Onesie pronto Este macacão Alo é extremamente popular entre os clientes da marca.