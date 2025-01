Kyrgios, a última cicatriz para o pecador: "Que palavra me lembra de". Completamente fora de mão Vídeo

Roberto Tortora 30 de janeiro de 2025

Nick Kyrgios Ele subiu no barco meses atrás, o que leva a Ilha do obturador (Lembre -se do filme com Leonardo di Caprio um Ben Kingsley? Isso) e durante meses ele viveu em uma ilha de irrealidade, onde está convencido de que atirar em zero em Jannik Sinner, apenas para remediar figuras finas em campo, é a coisa certa a fazer.

Mais cedo ou mais tarde, ele terá que acordar e entender que o mundo é outro e o pecador é o número um de tênis para superioridade manifesta em comparação com outros. Depois de dias de silêncio e após a vitória do campeão italiano Aberto da AustráliaKyrgios voltou desnecessariamente para conversar com ele contra as mídias sociais.





Envolvido em um jogo em que uma palavra que o define, todo tenista deve ter associado, disse Kyrgios: “Djokovic? CABRA. Federer? Bom. É bom ver e o mais natural de se olhar. Rafa? Capacidade competitiva. Sabalenka? Para desenvolver. Osaka? Autêntico. Por Minaur? Velocidade. Serena Williams? Campeão “.

Quando chegou o momento do pecador, ele hesitou por um momento e depois a nova provocação irritante: “pecador? Trevo“Alcaraz? Ele ama as mulheres, então eu diria mulheres. Tiafoe? Vivaz. Ele é sempre feliz, sempre sorrindo. Pode ser um 250 nos becos de Antuérpia, ou algo assim, mas Francis sempre tem um sorriso de um ouvido para o outro, e sempre lembra que a vida é muito bonita, e está sempre pronta para estar moral venha e se divertir ” .





Mas não terminou aqui, porque ele até respondeu Vegogneus a um usuário, o fez do final em referência aoATP 250 em Montpellier em que Cobolli Ele se beneficiou de um “tchau” na primeira rodada. O usuário escreveu: “Day, no entanto, venceu mais jogos de Nick Kyrgios em 2025”. Falha menos teste anti -drug Comparado ao pecador. “Nick muda um recorde.