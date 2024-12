Ladrões, se passando por clientes, saqueiam joias no valor de quase Rs 2 milhões da Rishabh Jewellers em Mumbai

Dois homens se passando por clientes saquearam joias no valor de Rs 1,91 milhão da joalheria Rishabh, em Mumbai, em plena luz do dia no domingo, disse a polícia.

Os dois homens entraram primeiro na joalheria e agiram como clientes interessados ​​em fazer compras. Depois de alguns minutos, os ladrões brandiram armas, ameaçaram os funcionários da loja e saquearam joias no valor de Rs 1,91 milhão, além de Rs 15 mil em dinheiro e um roteador Wi-Fi.

O acusado também agrediu o proprietário e funcionários, amarrou-os e fugiu do local.

De acordo com denúncia apresentada por Bhavarlal Dharamchand Jain (50), empresário residente em Chinchpokli, o incidente ocorreu por volta das 15h30 de domingo.

Os dois homens entraram na loja com o pretexto de comprar joias. A dupla ameaçou Jain e o funcionário da loja Puran Kumar com armas e facas. Eles então os amarraram com cordas e os alertaram sobre as terríveis consequências caso resistissem.

Os itens roubados incluem 2.458 gramas de joias de ouro, 2.200 gramas de joias de prata no valor de Rs 1,77 lakh, entre outros.

A polícia chegou ao local após receber informações e registrou o caso. Imagens das câmeras de segurança da loja forneceram pistas vitais, que a polícia está analisando para localizar os culpados. Entretanto, o Ministério Público lançou uma investigação paralela para encontrar os culpados.