Lançado novo trailer da terceira temporada de Dark Winds: mais suspense e um mistério para mantê-lo na dúvida

AMC Networks lançou um novo trailer emocionante para a próxima terceira temporada do thriller psicológico. ventos escuros. Esta temporada, que estreará com o primeiro de oito episódios no domingo, 9 de março, às 21h (horário do leste dos EUA), começa seis meses após os eventos da segunda temporada.

Recapitulação da 3ª temporada A terceira temporada segue o tenente Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) e Jim Chee (Kiowa Gordon) enquanto investigam o misterioso desaparecimento de duas crianças. As únicas pistas que restam são uma bicicleta abandonada e um campo manchado de sangue, levando a dupla a uma investigação complexa, cheia de suspense e intriga.

Nos bastidores ventos escuros é criado por Graham Roland, conhecido por seu trabalho em Tom Clancy’s Jack Ryan, O retornadoe Franja. O showrunner desta temporada é John Wirth, cujos créditos incluem Hell on Wheels e Hap e Leonard. A série tem produção executiva de Roland, Wirth, McClarnon, Robert Redford, George RR Martin, Chris Eyre, Tina Elmo, Jim Chory, Vince Gerardis e Anne Hillerman.

Estrelas principais e convidadas ventos escuros temporada 3 é estrelado por Zahn McClarnon (Westworld, Fargo), Kiowa Gordon (Roswell, Novo México), Jessica Matten (Rez Ball, Burden of Truth) e Deanna Allison (Accused, Edge of America). Juntando-se ao elenco como estrelas convidadas estão Jenna Elfman (Dharma & Greg, Fear the Walking Dead) como a agente especial do FBI Sylvia Washington, Bruce Greenwood (A Queda da Casa de Usher, The Resident) como Tom Spenser e Raoul Max Trujillo (Mayans MC , Besouro Azul) como Budge. Outras estrelas convidadas notáveis ​​​​incluem Tonantzin Carmelo, Alex Meraz, Terry Serpico, Derek Hinkey, Phil Burke, Christopher Heyerdahl e A. Martinez.

Acompanhe as temporadas anteriores Antes da estreia da 3ª temporada, os espectadores podem acompanhar as duas primeiras temporadas de ventos escuros no AMC + ou através da AMC Collection no Netflix. A série, baseada na série de livros Leaphorn & Chee de Tony Hillerman, cativou o público com sua combinação de mistério, suspense e visuais impressionantes.

Com um elenco talentoso, showrunners experientes e uma história emocionante, Dark Winds continuará a entusiasmar os fãs em sua terceira temporada. A expectativa em torno da estreia da temporada é alta, especialmente com a adição de novas estrelas convidadas e os mistérios que irão se desenrolar.

