Lançamento OTT da 2ª temporada de Solo Leveling: Série de anime na web agora transmitida online; veja como ver

Fãs e telespectadores de anime nos EUA agora podem transmitir a nova temporada da série da web na plataforma OTT Crunchyroll. Novos episódios da websérie de anime ‘Solo Leveling Season 2 – Arise from the Shadow’ serão lançados todos os sábados. Os espectadores podem esperar entretenimento de anime da 2ª temporada de Solo Leveling nos próximos 11 sábados, pois consiste em um total de 12 episódios cheios de ação.

Tudo o que você precisa saber sobre o enredo da 2ª temporada de Solo Leveling

A descrição da 2ª temporada de Solo Leveling diz: “Dizem que tudo que não te mata te torna mais forte, mas esse não é o caso do caçador mais fraco do mundo, Sung Jinwoo. Depois de ser brutalmente morto por monstros em uma masmorra de alto escalão, Jinwoo voltou com o Sistema, um programa que só ele podia ver e que o está elevando de nível em todos os sentidos. Agora, ele está inspirado a descobrir os segredos por trás de seus poderes e a masmorra que os gerou.”