Lara Trump elogia o apoio de Donald Trump às mulheres e prevê a primeira mulher presidente do Partido Republicano

Lara Trump, ex-copresidente do Comitê Nacional Republicano (RNC), sugeriu ao New York Post sobre um novo papel interessante que ela poderia assumir na administração do futuro sogro, Donald Trump. “Estou entusiasmada por partilhar algo que será muito progressista e que me permitirá ampliar as realizações da próxima administração Trump nas próximas duas semanas”, disse ela, provocando uma publicação de alto perfil.

Defesa das mulheres na administração Trump Lara Trump enfatizou que Donald Trump há muito apoia as mulheres na política e nos negócios. Ela afirmou: “Este é um homem que se preocupa com as mulheres” e explicou como ela se beneficiou pessoalmente de sua orientação quando se juntou à família Trump. “Donald Trump me ajudou a chegar onde estou hoje. E ele é um defensor constante das mulheres com quem se cerca.”

Lara apontou várias mulheres fortes que desempenharam papéis proeminentes na administração Trump, incluindo a Chefe de Gabinete Susie Wiles, a Secretária de Imprensa Karoline Leavitt e escolhas do Gabinete como Kristi Noem e Linda McMahon. “Existem tantos exemplos excelentes de mulheres fortes em torno de Donald Trump”, observou ela.

Ele também elogiou a abordagem inclusiva do presidente à liderança, dizendo: “Ele não se importa com sua aparência, ele não se importa com sua religião, ele não se importa com seu gênero, ele não se importa com quem você é. amor. Ele se preocupa se você será capaz ou não de fazer um trabalho da melhor maneira possível.”

O género não deve ser o factor decisivo nas eleições Lara também expressou sua crença de que os Estados Unidos verão uma mulher presidente durante sua vida, afirmando: “Na verdade, acredito que nossa primeira mulher presidente será uma republicana”. No entanto, ele rapidamente acrescentou que o género não deve ser o factor determinante na escolha de um candidato. “Acho que no momento em que você analisa isso e usa isso como a razão pela qual as pessoas deveriam votar em você, acho que você perde muitas pessoas”, disse ele.

Ela citou como exemplo a campanha de Hillary Clinton em 2016, onde Clinton tentou argumentar que as mulheres deveriam votar nela simplesmente porque ela era mulher. “Hillary Clinton tentou dizer a todos que deveriam votar nela porque ela era mulher: ‘Vocês não querem ver uma mulher como presidente?’”, disse Lara. “Há muitas mulheres em quem posso pensar neste momento que consideraria votar para presidente”, mas acrescentou que as qualificações da candidata devem ter prioridade sobre o seu género.

Educação e infância Lara Lea Yunaska, nascida em Wilmington, Carolina do Norte, e criada em Wrightsville Beach, é bacharel em comunicação pela Universidade Estadual da Carolina do Norte e frequentou a escola de culinária. Ela se mudou para Nova York e trabalhou como produtora da Inside Edition de 2012 a 2016.

Lara conheceu Eric Trump, filho mais novo de Donald Trump com Ivana Trump, durante sua estada em Nova York.

O casal se casou em Mar-a-Lago em novembro de 2014 e agora mora em Júpiter, Flórida, com seus dois filhos, Luke, 7, e Carolina, 6.

Fonte