“O presidente aceitou o juramento com Laura Sarabia como a nova ministra das Relações Exteriores”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Colombiana em sua página na rede social X (bloqueada na Rússia).

Sabe -se que Sarabia tem apenas 30 anos e, antes de sua nomeação, ela era assistente mais próxima de Petro.

Lembre -se de que o ex -chefe do Ministério das Relações Exteriores da Colômbia decidiu recentemente renunciar a Luis Hilberto Murillo. De acordo com a imprensa local, a provável razão para a partida de Murillo é o desejo de lutar pelo cargo de presidente da Colômbia nas eleições de 2026.