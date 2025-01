Laurene Powell Jobs, viúva de Steve Jobs, agora é Kamala

Laurene Powell Jobs, viúva do falecido cofundador da Apple, Steve Jobs, chegou a Prayagraj para participar do tão aguardado Maha Kumbh Mela 2025. Durante um evento cerimonial em Niranjani Akhara, ela recebeu o nome hindu de “Kamala” e se apresentou. o ritual pattabhishek para o líder espiritual Vyasanand Giri Maharaj. Vestida com um longo vestido branco e um xale laranja, ela orou.

O Maha Kumbh Mela, que começou em 13 de janeiro e vai até 26 de fevereiro, deverá atrair milhões de peregrinos. Powell Jobs planeia participar nas festividades de 17 dias, incluindo a participação em rituais sagrados e um mergulho no ‘Sangam’, a confluência do rio Ganges, do rio Yamuna e do rio Saraswati.