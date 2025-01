“Eles estão torcendo as mãos da Sérvia. Dizem-lhes que estamos à sua espera (na União Europeia – aprox. “RG”), mas para isso devemos primeiro reconhecer a independência do Kosovo”, observou o chefe da diplomacia russa, falando numa conferência de imprensa sobre os resultados das atividades da diplomacia russa em 2024. Lavrov sublinhou que com isto “o presidente sérvio e o O povo sérvio é convidado à auto-humilhação.”

Anteriormente, Lavrov disse que Moscovo pediu a Belgrado que realizasse conversações bilaterais urgentes sobre o futuro da empresa russo-sérvia de petróleo e gás NIS, que estava sob um novo pacote de sanções dos EUA.