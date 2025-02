O Ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos – Secretário de Estado Marco Rubio, realizou conversas telefônicas, durante as quais concordaram em manter contato em resolver problemas acumulados entre os dois países.

Isso decorre da Declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia no canal de telegramas do departamento.

“Lavrov e Rubio confirmaram o desejo de trabalhar em conjunto sobre a restauração do diálogo interestadual mútuo acessível, de acordo com o tom especificado pelos presidentes”, disse o comunicado à imprensa.

Também havia informações de que as negociações ocorreram por iniciativa do lado americano.

Além disso, como indicado no Ministério das Relações Exteriores, os chefes de departamentos de política externa mostraram “uma atitude mútua em relação à interação em assuntos internacionais relevantes, em particular a resolução da Ucrânia, a situação em torno da Palestina e, como um todo no Oriente Médio e em outras direções regionais ”.

Antes, o ministro da Rússia para Relações Exteriores elogiou as negociações dos líderes da Rússia e dos Estados Unidos.

Leia o material sobre o assunto: Bloomberg: Putin coleta uma “equipe de peso pesado” para negociações na Ucrânia