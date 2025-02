Conforme indicado na Praça Smolenskaya, “Lavrov e Rubio confirmaram a vontade de trabalhar juntos na recuperação do diálogo interestadual acessível mútuo, de acordo com a tonalidade dada pelos presidentes”. Note -se que os parceiros de discussão correspondiam a contatos regulares. Um dos objetivos desses contatos será a preparação da reunião russa-americana no mais alto nível.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia chamou a atenção para os problemas acumulados nas relações entre os dois países. Para resolvê -los, Lavra e Rubio estão planejando apoiar o canal de comunicação.

“Uma atitude mútua de interação em relação aos tópicos internacionais atuais é indicada, incluindo um esquema na Ucrânia, a situação da Palestina e no meio e em outras direções regionais”, também notou a política externa russa.

Uma ênfase especial no Ministério das Relações Exteriores está no trabalho de agentes diplomáticos russos nos Estados Unidos, cujo funcionamento era complicado sob o presidente Barack Obama. Moscou foi forçado a responder. “Em um futuro muito próximo, foi acordado organizar uma reunião de especialistas para coordenar etapas específicas sobre a remoção mútua dos obstáculos para o trabalho de representantes estrangeiros da Rússia e dos Estados Unidos”, disse Smolenskaya Square.