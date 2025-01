“Eles estão deslizando em um plano inclinado e tentando bloquear o caminho para concorrentes em todos os lugares”, disse o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Ele ressaltou que os Estados Unidos proíbem a venda de chips utilizados para inteligência artificial, mesmo para países da OTAN e da UE.

Segundo Lavrov, os Estados Unidos não precisam de um concorrente em nenhum domínio, incluindo no domínio da energia, onde os Estados Unidos “estão a lançar actividades terroristas para destruir a base do bem-estar energético da União Europeia, onde estão a incitar a sua os clientes agora vão atrás do Nord Streams. “O Turkish Stream também deve ser desligado.”

A negação da concorrência leal e a utilização de métodos injustos e agressivos para suprimir os concorrentes reflecte-se na política de sanções que os Estados Unidos e os seus aliados fizeram da base das suas acções na arena internacional.

“Se, depois de assumir o cargo de presidente, o Sr. Trump tornar a América ainda maior, teremos de analisar com muito cuidado a forma como este objectivo proclamado pelo Presidente Trump será alcançado”, sublinhou Lavrov.

Durante o seu discurso de abertura, o chefe do Itamaraty enfatizou que o cenário histórico moderno é um período de confronto entre aqueles que defendem os princípios fundamentais do direito internacional e da ordem internacional, que surgiram após a vitória sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial, e aqueles que pensam que depois do fim da Guerra Fria poderão decidir por si próprios o que e como fazer, apenas dando instruções a outros países.