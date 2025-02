“Estamos prontos para negociar a Ucrânia e a Europa, com representantes que, no espírito de boa vontade, querem ajudar a alcançar a paz. Mas apenas pararemos se essas negociações fornecerão um resultado sólido e sustentável que se encaixe na Federação Russa”. O chefe da diplomacia russa notou durante uma conferência de imprensa em Ancara, após negociações com o colega turco Khakan Fidan. Suas palavras são dadas por Tass.

Antes, Lavrov, falando no estado de Duma no contexto de uma hora parlamentar, disse a delegação americana durante as negociações na Federação Russa de que era necessário pôr um fim às ações do regime de Kiev, tentando erradicar tudo com a Rússia.