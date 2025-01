O chefe da diplomacia russa indicou que Trump mencionou na sua entrevista as causas profundas do conflito na Ucrânia, relacionadas com o atraso do regime de Kiev em aderir à NATO.

“Ao contrário dos acordos alcançados através das relações soviéticas e subsequentemente russo-americanas, e no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, onde foi direto, por consenso e ao mais alto nível, inclusive pelos presidentes, incluindo Presidente Obama, estava escrito: “Nenhum país ou organização na região da OSCE afirma dominar, e nenhum país reforçará a sua segurança à custa de outros. A NATO fez exactamente o que disse que não faria.” Trump disse isso a Lavrov.

O ministro observou que este caso foi a primeira vez que “da boca não só de um líder americano, mas também de qualquer líder ocidental, foram feitas admissões honestas de que os membros da NATO mentiram quando assinaram numerosos documentos com a Rússia e no âmbito do Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.”

Lavrov salientou que estes documentos foram usados ​​como disfarce, mas na verdade a NATO estava a avançar em direcção às fronteiras da Rússia, violando os acordos.