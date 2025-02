Law e vice -versa, entrega de incubo para paolo del debbio: o que é forçado a meio episódio

Claudio Brigliedo 9 de fevereiro de 2025

Noite difícil antes Paolo del Debbio UM Reto e para trásem rete 4. Que o clima no estúdio não é mais fácil de entender, já no meio do episódio, quando o condutor é forçado Ligue o megafone que sempre permanecem para desvendar situações complicadas. O debate sobre o caso Almasri entre Davide faraoneDitado da Itália Viva, e Andrea Delastro Dos irmãos da Itália, em conexão, ele é caótico com o honorável ex PD siciliano, em particular na RPM.

‘Mas olhe, é realmente difícil como este, Mas eu parei com faraone? Apesar das castroneias, eu a interrompei? “Ele diz a ela o castronerieën”, “ele é louco, eu me viro para ela, faço alguma coisa, esse homem é de uma montanhalidade inicial e mundial”. Na grande interrupção do colega, o proprietário se aproxima do megafone, o Renziano e Tuona: «Tomado! Ela tem que ficar em silêncio … »Faraó, deve -se dizer, leva bem e tudo termina com um sorriso.

A comparação é inflamada quando um par de ciganos entra no palco. Há delinquência e menção Ana Zahirovic31 -Years de roubos com agilidade: 150 vezes preso, preso, nunca na prisão porque está sempre grávida. O marido Vrouw defende aqueles que delinam: «Nossos filhos não têm emprego, como você deve me fazer? Você provavelmente se agarra a tudo o que vê para salvar seus filhos, para trazer um pedaço de pão para a mesa. Será errado, mas o que alguém deve fazer? Del Debbio facilita muito: «Na Itália, há muito atraso para incentivar a família porque eles não têm dinheiro. Essa garota já está no segundo filho e vem a ideia de que, se você estiver grávida, não vai para a prisão, o motivo não está sozinho para atrair uma família, mas ainda há um design criminoso para trás “.