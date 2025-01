Laylat al-Miraj será comemorado em 26 de janeiro

Lailat al-Mirajconsiderada na fé islâmica como a noite Profeta Maomé ascendeu a Allah, será observado no domingo. Conhecido como o “milagre de Isra e Miraj”, este evento é mencionado no Alcorão na Surata Isra e na Surata Najm. O “evento Isra” refere-se à viagem do Profeta Muhammad de Meca a Jerusalém, e o “evento Miraj” refere-se à sua viagem além dos céus.

Segundo fontes islâmicas, o evento “Isra e Miraj”, ocorrido um ano antes da migração de Meca para Medina, é considerado um consolo de Alá pelas dificuldades enfrentadas pelo Profeta Maomé em Meca.

Nesta noite, as cinco orações diárias tornaram-se obrigatórias e a promessa de perdão foi feita para aqueles que não associam parceiros a Allah. Os dois últimos versos da Surah Al-Baqarah, começando com “Amanar-Rasulu”, foram revelados. Além disso, Allah transmitiu princípios morais e virtuosos destinados a proteger a vida e a dignidade humana e a garantir a paz social.

Os muçulmanos são incentivados a orar, recitar o Alcorão e oferecer súplicas em Miraç Kandili. Aqueles que têm dívidas de oração são aconselhados a realizar tantas orações quanto puderem, enquanto aqueles que não têm dívidas de oração são encorajados a realizar orações voluntárias (nafl), ler o Alcorão, pedir perdão (istighfar) e fazer dua.

O Ramadã começará em 1º de março. Depois de Miraç Kandili em 26 de janeiro e Berat Kandili em 13 de fevereiro, terá início o “sultão dos onze meses”, o Ramadã. A noite de Qadr, mencionada no Alcorão como “melhor que mil meses”, será celebrada em 26 de março, e os muçulmanos celebrarão o Ramadã Bayram (Eid al-Fitr) em 30 de março.