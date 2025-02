Lazio, que tiro em Cagliari: 2-1 Vitória e Quarto

Lazio faz o adiamento de seu próprio atraso e retoma o quarto lugar. A formação de Baroni conquista o campo de Cagliari (1-2) na reunião que marcou os 23/por dia da série A. Biancocelesti no primeiro tempo com Zaaccagni, marcou na cruz de Hysaj (41 ‘). No início do segundo tempo, os sardinianos reagem com os pequenos que se soltam na esquina da Viola (51 ‘), mas Castellanos (64’) dá os três pontos à formação do Capitolina, que se eleva ao ranking em 42 pontos . Cagliari, no segundo KO consecutivo, fica a uma altitude de 21 por braço com Empoli, a +1 de Parma Terceiro.