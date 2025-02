Lazio sobrecarrega Monza: Liga dos Campeões do Poker. Cagliari, 3 pontos

Um poker muito para a Europa. Lá Lazio Ele se coloca de volta em plena corrida, dobra um frágil e invisível MonzaCada vez mais no outono livre, por 5-1 e escalando a Juve em quarto lugar, consolidando sua posição para o passe na área Campeão.

O Biancocelesti era necessário para desbloquear em casa, para seu público, depois de dois meses e meio falsos e críticos, e a equipe de Baroni se beneficiou do obstáculo de Brianza para vencer e restaurar o calor de seus fãs. Monza mantém o choque de Lazio por meia hora, então é Marusiano Para desbloqueá -lo em 31 ‘e na segunda metade dos bancos se abrem com a cinta de Pedro em 57 ‘e 77’ (o melhor do campo) vencido pela rede de Castellanos Isso retorna à meta após um jejum que durou desde setembro do ano passado. Por fim, o orgulho de Monza tem a assinatura de Sensi Com penalidade a 86 ‘, dois minutos depois a’ manita ‘está acenando Delte-Bashiru Para tornar a derrota dos convidados ainda mais pesada. Os Lombards estão agora em -8 na área de resgate, mas além do desfiladeiro a ser encontrado, as chamadas de alarme na atitude de uma equipe que já renunciaram ao rebaixamento. Lazio, por outro lado, retoma a confiança, a coragem e as abordagens da melhor maneira de o próximo desafio do campeonato contra o Napoli de Conte.

Na outra competição da tarde, importante sucesso na área de vida para o Cagliari Bata por 2-1 o Parma Em uma colisão direta: o objetivo de voadecco e o objetivo de Coman (100 segundos após a estréia) Eles dão à equipe de Nicola os 3 pontos. A rede de Leoni (18 anos, 1 mês e 20 dias) para a equipe Pecchia, que permanece e perde no terceiro último lugar no ranking Djuric Para uma lesão no joelho

Este é o programa completo e a lista de ranking da Serie After Cagliari-Paparma 2-1, Lazio-Monza 5-1: 24º dia Como-junta 1-2, Verona-Atalanta 0-5, Empoli-Milan 0-2, Turim -Genoa 1-1, Veneza-Roma 0-1, Cagliari-Paparma, Lazio-Monza, 18:00 LECCE-BOLOGNA, 20h45 Nápoles-udineses. Segunda-feira 10/02 Inter-Fiorentina. Classificação: Nápoles 54, Inter 51, Atalanta 50, Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42, Milan* 38, Bologna* 37, Roma 34, Udinese 29, Turim 28, Genoa 27, Cagliari 24, Lecce, Vero 23, Como 22 Empoli 21, Parma 20, Veneza 16, Monza 13. * Uma competição menos (Bologna-Milan 26 ou 27 de fevereiro) 25 de fevereiro na sexta-feira, 14 de fevereiro às 20h45 Bologna-Turin, sábado, 15 de fevereiro, às 15h Atalanta-Cagliari, 18:00 Lazio-Napoli, 20h45 Milão-Verona, domingo 16 de fevereiro às 12h30 Venezia.