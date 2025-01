‘Le khaa’: Pessoas lançam notas sobre oficial ‘corrupto’ em Gujarat, vídeo se torna viral

Dar ou aceitar subornos são crimes, pois levam à corrupção. Num vídeo recente de Gujarat, foi possível ouvir pessoas gritando slogans – com faixas penduradas no pescoço – enquanto estavam dentro de um escritório do governo, informou. Tempos de Navbharat.

À medida que o vídeo avança, você pode ver que o funcionário do governo está sentado na cadeira com as mãos cruzadas enquanto as pessoas o acusam em Gujarati. Não só isso, mas as pessoas trazem consigo maços de bilhetes e os jogam no policial, demonstrando a raiva do policial.

Ao postar o vídeo na plataforma de mídia social X, um usuário o chamou de ‘Kalam Ki Chot’.

A postagem dizia: “Pegue! Quanto dinheiro obtido de forma ilícita você vai comer? o público respondeu na mesma língua. O que os oficiais devem fazer agora? Quanto de suborno eles teriam pago para conseguir o emprego? Agora eles deveriam dar isso aos seus chefes (altos funcionários)? É importante estimar isso também. #viralvideo Diz-se que ele é de Gujarat.”

Depois que o vídeo foi postado, ele se tornou viral e obteve mais de 512 mil visualizações.

Aqui estão algumas reações: Alguém escreveu: “O cancro da corrupção está agora a espalhar-se como uma pandemia.

@narendramodi prometeu eliminar esse câncer, mas não fez nada a respeito da corrupção que os cidadãos enfrentam..”

Outro escreveu: “Na Índia, no governo do BJP ou não-BJP, os funcionários do governo, desde um peão até altos funcionários do IAS, são todos corruptos. , receita, etc.”

Um terceiro comentou: “No nosso país, a corrupção é normal em todo o lado. É uma vergonha para as autoridades governamentais”.

“Este vídeo é a verdadeira motivação para os candidatos ao UPSC, SSC e Polícia.

O centro de treinamento walas vai mostrar esse vídeo e dizer, mesmo que o PM queira, NÃO será demitido do emprego. Mesmo que você cometa crimes como suborno, assassinato ou rap*, o trabalho de um funcionário público é permanente”, disse um quarto.

Um quinto usuário leu: “Muito bom trabalho, esses funcionários corruptos deveriam ser tratados assim”.

