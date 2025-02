"Le Mans 66-La Grande Sfida": Manglod, um diretor abusado por críticas, mas que é bom para tudo

Giorgio Carbone Nascido em Tortona (Al) em 19 de dezembro de 1941. Graduou -se na lei em Pavia. Jornalista desde 1971. Casou -se 45 anos com a atriz Ida Meda. Dois filhos. Criticus cinematográfico (proprietário) de “La Notte” de 1971 a 1995. Para “Libero” de 2000 a hoje. Autor de três dicionários: Dicionário dos Filmes (de 1978 a 1990); Todos os filmes (de 1991 a 1999); Dicionário de TV (1993). Vá para o blog





Le Mans 66-La Grande Sfida

Rai 4 em 21.20. Com Matt Damon, Christian Bale e Josh Lucas. Dirigido, James Manglod. American Production 2019. Duração: 2 horas e 32 minutos

O enredo

A Ferrari Autoraces dominou nos anos sessenta. Mas Henry Ford II quer assumir o recorde e, depois de uma série de temporadas decepcionantes, encontra os homens certos na corrida certa. A corrida são as 24 horas de Le Mans. Os homens são o ex -motorista Carroll Shelby que já havia vencido em Le Mans em 1959. Para liderar agora, há Miles, o campeão imprudente nas fronteiras de quase suicídio, mas um desastre em relatórios com o estábulo e a cola. A equipe triunfará nas 24 horas de 1966.

Por que ver

Por ser um filme de James Mangold, um diretor geralmente é maltratado pelos críticos, mas ele é bom para tudo. De Western (“Esse trem para Yuma”) também a biografia musical (consulte a recente “A completamente desconhecida”). “Le Mans 66” não escapa dos ingredientes habituais dos filmes de corrida, mas tem momentos realmente mágicos.