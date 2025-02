Leggings das mulheres francesas com esses itens legais para parecer chiques

Há uma razão pela qual nos recorremos regularmente a parisienses para a inspiração do estilo. Este conjunto emite chique com essa abordagem, não sei que moda. E, muitas vezes, esses são elementos simples para os quais as mulheres francesas gravitam. Sim, isso inclui leggings.

Três looks principais se destacaram como roupas de leggings da moda depois de rolar os fluxos do Instagram de alguns dos parisienses mais elegantes. Abaixo, você descobrirá os conjuntos em questão, concentrando -se nos elementos -chave que parecem legais e modernos quando estilizados com leggings convencionais.

Continue rolando para ver como as leggings do estilo parisiense para criar looks relevantes e comprar produtos inspirados.

Colarinho laminado + tricô em torno da cintura + meias brancas + mocassins

É uma aparência tão legal, mas fácil, com o suéter preso na cintura. Traz uma silhueta sem esforço. As meias brancas associadas aos mocassins pretos também adicionam uma curva frontal.

Reforma Brooke Cashmere Cropped Coltleneck

Para temer Equipe de ajuste de caxemira clássica

Marmelo Mongol monsemmmre Monty Pull

Além do yoga Preso em Almoço Almonte -Leggings

Pessoas livres O movimento FP é melhor do que as altas altas altas

Hanes Meias da tripulação ativa absoluta, 4 pares

Ouro Meias da tripulação Ultratec, 3 pares

Black Suede Studio Mocassins líquidos financeiros

Ghbass Whitney Easy Weejuns Penny Mandis

Jaqueta de bombardeiro de couro + óculos de sol escudo + botas de joelho

Uma jaqueta de couro sempre fará uma sensação muito mais fria de assistência. Esse estilo descontraído com óculos de sol modernos e botas magníficas é a perfeição.

Zara Jaqueta de couro falso de couro

Madewell Jaqueta de bombardeiro de couro relacionado

Vince Costura de legging ponte

Eileen Fisher Perneiras de tornozelo alto

Desejo Óculos de sol do escudo de gradiente depois

Victoria Beckham Óculos de sol de escudo retangular

Sam Edelman Botas altas do joelho de Sylvia

27 Modifique o naturalizador Botas de salto de gatinho nikita

Fur Viet / Jacket + Tricating Sweater By Cable + camurça botas

Misture um colete ou uma jaqueta de pele em um suéter de tricô atemporal para uma silhueta chique. As botas de camurça completam a aparência.

Topshop Suéter de cabo macio

ALC Colete de pele de Naya Faux

Isabel Marant Etoile Maximilia colete

Comando Leggings de neoprene

Sapatos de Bernardo Milano Gnee-High Cutting Down Botas