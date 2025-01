Leggings pretas nunca namoram, mas essas 7 cores elevadas são igualmente chiques

Não entrei em 2025 com muitas resoluções de Ano Novo, no entanto, colocar o conforto em primeiro lugar quando se trata de moda é definitivamente uma meta com a qual pretendo me comprometer ao longo do ano. Sejamos realistas, embora provavelmente todos nós gostemos de mergulhar nas tendências ocasionais de roupas arriscadas ou em itens de TI, como nos sentimos em nossas roupas é de longe o fator mais importante ao montar nossos vestidos cápsula. E quando se trata de conforto, nada se compara a uma ótima legging para mim. Durante anos, leggings pretas foram minha escolha durante todo o ano. Para mim é a peça anti-tendência definitiva e por isso um estilo em que posso confiar em qualquer estação do ano, sendo incrivelmente fácil de vestir para cima ou para baixo, seja para um dia de trabalho ou para um dia casual na cidade.

Sempre amarei minhas leggings pretas clássicas, mas o ano novo me deu vontade de mudar as coisas. Então, para 2025, pretendo renovar meus looks para conseguir aquele look chique sem esforço, sem comprometer o conforto. A maneira mais fácil de fazer isso? Explorar novas cores de legging que caibam facilmente no meu guarda-roupa existente, sem me tirar da minha zona neutra de conforto. Sempre optei por tons clássicos como bege, preto e branco, então soube imediatamente que tons ousados ​​como vermelho cereja ou amarelo mostarda simplesmente não combinariam comigo.

Felizmente, depois de conferir meus influenciadores de moda favoritos no InstagramPercebi que existem muitas cores de leggings da moda que podem ser usadas e combinam perfeitamente com as roupas de quem tem um senso de estilo mais minimalista. Pense em tons terrosos, como marrom chocolate, cinza carvão e, claro, o bordô que está na moda. Adicionar essas cores é a maneira perfeita de deixar seus looks frescos e atuais para o ano novo, ao mesmo tempo em que oferece o conforto de suas habituais leggings pretas. Essas sete cores de legging da moda irão adicionar interesse às suas roupas e combinar bem com tudo, desde um blazer quadrado de lã e botas de montaria até uma clássica camiseta branca e mocassins aerodinâmicos.

Continue rolando para ver as principais tendências de cores de legging que veremos em todos os lugares em 2025.

7 cores de leggings que estarão por toda parte em 2025:

1. Castanho chocolate

Notas de estilo: Indiscutivelmente o tom mais próximo do preto, as leggings marrom chocolate podem ser usadas com praticamente qualquer coisa que as leggings pretas possam fazer. Sem falar que a cor está na moda em todos os formatos neste inverno, desde mocassins de camurça até jaquetas de couro. Adoro a escolha de Anouk de misturar diferentes neutros. O contraste estiloso de seu blazer cinza, moletom com capuz preto, bolsa de couro bege e leggings marrons prova o quão versátil esse tom é.

Compre leggings marrom chocolate:

lululemon Wunder Train 31″ calças de cintura alta Lululemon nunca decepciona.

HISTÓRIA Legging cintura alta Dayflex Eu tenho um par de leggings Tala e elas são muito confortáveis.

Calzedônia Legging de algodão A tendência marrom escuro está decolando neste inverno.

SOBRE Leggings elásticas recicladas para desempenho de inverno Use com botas de cano alto ou Mary-Janes.

novo visual Legging canelada sem costura Este tom temperamental é perfeito para camadas de inverno.

2. Cinza carvão

Notas de estilo: Todos nós sabemos que as roupas cinza podem ser tão elegantes quanto as pretas ou brancas, mas optar por tons mais profundos, como o cinza carvão, realmente diferenciará suas roupas. Sem falar que combina bem com qualquer outra cor, veja por exemplo a combinação de legging carvão e casaco de lã azul marinho da Marianne.

Compre leggings de carvão:

Estas leggings Heattech irão mantê-lo aquecido durante toda a temporada.

H&M Legging de cintura alta Um par deslumbrante de rua.

Boden Legging em jersey de cintura alta Há algo nessa sombra que parece tão confortável.

Alo Yoga Leggings retocadas de cintura alta Eles vêm em muitos tons.

Totem Leggings de malha com monograma O padrão sutil do monograma diferencia este par.

3. Borgonha

Notas de estilo: O Borgonha foi sem dúvida a cor mais popular de 2024, e também não pretende parar em 2025. Visto pela primeira vez nas passarelas primavera/verão do ano passado (inclusive pela Gucci e pela Bottega Veneta), o Borgonha foi praticamente aclamado como neutro pelos fashionistas. e editores.

Compre leggings cor de vinho:

pessoas livres Nunca melhor legging 7/8 Use com botas marrom chocolate para um look chique tom sobre tom.

H&M Legging em jersey pesado com zíper na barra Estes parecem mais caros do que são.

lululemon Calças de cintura alta Align™ 31″ Adicione energia ousada a qualquer roupa.

Calzedônia Leggings térmicas de pelúcia Uma iteração mais insaturada para minimalistas.

auto. Legging de cintura alta Use com Uggs, mocassins ou bailarinas.

4. Verde sálvia

Notas de estilo: Tons mais claros, como o verde sálvia, ajudarão a adicionar um ponto de interesse às suas leggings, ao mesmo tempo que mantêm aquela vibração minimalista que muitos de nós preferimos. No entanto, este tom versátil também combina bem com cores mais ousadas, como o vermelho cereja, se essa for a sua preferência.

Compre leggings verde-sálvia:

Adanola Legging definitiva

Gymshark Leggings de algodão sem costura Eles foram projetados para embelezar a figura.

lululemon Wunder Train 28″ Calças de cintura alta Algo nessa sombra parece muito sofisticado.

adidas Leggings de corrida 7/8 essenciais A Adidas tem algumas das melhores leggings do mercado.

Oysho Legging Comfortlux Tenho-os em preto e sei como são confortáveis.

5. Mocha

Notas de estilo: Depois que a Pantone nomeou “musgo mocha” como a cor de 2025, esperamos ver tons de mocha em todos os lugares nos próximos meses. Essa alternativa mais clara ao marrom chocolate é uma ótima opção para quem quer suavizar os looks.

Compre leggings mocha:

Adanola Legging definitiva As Ultimate Leggings da Adanola vêm em muitos tons versáteis.

Varley Legging cintura alta Freesoft As leggings Varley são realmente de alta qualidade pelo preço.

Novo visual Leggings sem costura com nervuras de vison Uma maneira acessível de incorporar cores ao seu guarda-roupa.

H&M Leggings esportivas com modelagem perfeita em Drymove™ Você pode simplesmente dizer que eles ficarão muito confortáveis.

novo equilíbrio Legging cintura alta Harmony 25″ Esses estão na minha lista de desejos há algum tempo.

6. Marinha

Notas de estilo: Leggings azul-marinho combinam bem com praticamente qualquer tom neutro. É uma ótima maneira de adicionar um toque diferente aos seus looks sem se sentir muito fora da sua zona de conforto. Pessoalmente, eu optaria por tons mais profundos como o de Anouk para aproveitar ao máximo os meus.

Compre leggings da Marinha:

Veludo Menta Legging reta Perfeito para usar com botas Chelsea.

H&M Leggings esportivas com bolsos Drymove™ Leggings clássicas que combinam com tudo, desde tênis até salto alto.

Varley Legging modeladora de cintura alta

Alo Yoga Leggings Airlift de cintura alta Um par de investimento que você usará por anos e anos.

lululemon Calça Lululemon Align™ 28″ de cintura alta Mais confortável que seus jeans favoritos.

7. Verde Escuro

Notas de estilo: Se você optar por usar monocromático da cabeça aos pés, como Monikh, ou simplesmente estiver procurando uma cor de destaque chique para incorporar em suas roupas, tons mais profundos de verde parecerão tão elegantes quanto o preto, ao mesmo tempo que trazem um toque de elegância ao seu visual. .

Compre leggings verdes escuros

Coletivo de Amigas Leggings compressivas de cintura alta 7/8 Este comprimento é ideal para usar com bailarinas ou mocassins.

Gymshark Legging Whitney Essa sombra é tão linda.

Confortável e completamente moderno.

Adanola Leggings envolventes finais Um must-have para qualquer look esportivo chique.