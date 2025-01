Legislador britânico critica Elon Musk por ser “antidemocrático”

legislador britânico Richard Burgon condenou veementemente Elon MuskComentários incendiários recentes dirigidos ao governo do Reino Unido, chamando o bilionário magnata da tecnologia de exemplo de como “os super-ricos estão fora de controle”.

Em declarações à Anadolu, Burgon, deputado independente por Leeds East, criticado As repetidas intervenções de Musk na política britânica, descrevendo-as como antidemocrático e perigosoe enfatizando a necessidade de controlar a influência que pessoas como ele exercem nos sistemas democráticos.

Em sua provocação mais recente, Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, postou uma enquete no X perguntando aos usuários se os Estados Unidos deveriam “libertar o povo da Grã-Bretanha de seu governo tirânico”.

A pesquisa rapidamente ganhou força, acumulando mais de 1,75 milhão de votos, com 57,8% votando a favor.

Esta façanha ocorre depois de meses de tensões crescentes entre Musk e autoridades do Reino Unido. O líder dos Liberais Democratas, Ed Davey, juntou-se às críticas e instou o Reino Unido a convocar o embaixador dos Estados Unidos para pedir explicações.

“As pessoas estão fartas de Elon Musk interferir na democracia do nosso país quando ele claramente não sabe nada sobre a Grã-Bretanha”, disse Davey.

– A POLÍTICA DO REINO UNIDO NÃO É O ‘BRINQUEDO’ DE MUSK

Burgon não mediu palavras em sua resposta às ações de Musk, afirmando que bilionários como ele veem a política como seu playground.

“Eles não são eleitos e precisamos tirar o dinheiro deles da nossa política”, disse ele. “Precisamos de uma abordagem verdadeiramente democrática… O homem mais rico da Terra não deveria pensar que o nosso sistema democrático é o seu brinquedo.”

Burgon também destacou o papel da plataforma de Musk na amplificação da retórica prejudicial. “Não creio que devamos aceitar quaisquer sermões do homem mais rico da Terra, que está a vender disparates de extrema-direita na sua plataforma de redes sociais”, disse ele.

Musk, já uma figura proeminente na próxima administração de Donald Trump, tem usado cada vez mais o X para intervir em questões políticas sensíveis no Reino Unido, um aliado próximo dos Estados Unidos.

Recentemente, ela criticou o governo trabalhista pela forma como lidou com casos históricos de abuso infantil, acusou a ministra da Salvaguarda, Jess Phillips, de ser uma “apologista do genocídio do estupro” e pediu que o primeiro-ministro Keir Starmer fosse deposto e preso por supostas falhas no processamento de bandas de recrutamento.

Os comentários do bilionário da tecnologia alimentaram ainda mais divisões no Reino Unido, especialmente depois que violentos tumultos de extrema direita eclodiram em Southport, após o esfaqueamento de três crianças em julho passado.

À medida que a desinformação nas redes sociais, incluindo alegações de que o suspeito era um requerente de asilo muçulmano, exacerbava a agitação, os comentários de Musk de que “uma guerra civil era inevitável” no Reino Unido acrescentaram mais lenha à fogueira.

– ‘MÁS NOTÍCIAS’ PARA NÓS E ALÉM

As intervenções políticas de Musk não se limitaram a criticar o governo trabalhista, uma vez que ele atrai um escrutínio generalizado por apoiar figuras e movimentos de extrema direita.

Por exemplo, Musk inicialmente apoiou Nigel Farage, líder do partido populista de direita Reform UK. No entanto, a sua aliança azedou depois de Musk ter defendido a libertação de Stephen Yaxley-Lennon, também conhecido como Tommy Robinson, o fundador preso da extrema-direita Liga de Defesa Inglesa.

Descrevendo Musk como “antidemocrático”, Burgon advertiu: “Na minha opinião pessoal, são más notícias para a América, mas também são más notícias para aqui, se ele está a alimentar o ódio nas nossas comunidades”.

As controversas intervenções de Musk não se limitam ao Reino Unido. Os líderes europeus também expressaram preocupação com a sua crescente influência nos assuntos políticos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, acusou Musk de apoiar um “novo movimento reacionário internacional” e de interferir nas eleições, incluindo as próximas eleições legislativas da Alemanha.

Em dezembro, Musk apoiou o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), afirmando: “Só a AfD pode salvar a Alemanha”. Ele também criticou os juízes italianos por bloquearem um acordo de transferência de migrantes, dizendo que “eles têm que ir”.

Burgon concluiu apelando a medidas mais rigorosas para conter a interferência política de bilionários como Musk: “Precisamos de resolver os nossos problemas e não podemos ter a política como um brinquedo do homem mais rico da Terra”.