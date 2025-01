Um importante legislador eslovaco disse terça-feira que o mundo não pode alcançar o equilíbrio sem Moscoude Bratislava, durante a visita que uma delegação parlamentar de Bratislava realiza à capital russa.

“Sem a participação da Rússia, o mundo não pode ser equilibrado”, disse ele. Andrej Dankovice-presidente do Conselho Nacional da Eslováquia, de acordo com um comunicado do Conselho da Federação Russa. Os comentários de Danko vieram após conversações entre a delegação e a presidente do Conselho da Federação, Valentina Matvienko.

Danko destacou o potencial da parceria da Eslováquia com a Rússia, particularmente na energia e no comércio, e disse que ambos os países partilham história e valores comuns.

“Infelizmente, os políticos em Bruxelas não querem boas relações com a Rússia. Mas estou certo de que a situação na Europa irá mudar”, disse ele.

A declaração também citou Tibor Gaspar, outro vice-presidente da delegação, dizendo que a sua visita a Moscovo indica a disponibilidade da Eslováquia para o diálogo.

“O facto de termos sido recebidos a um nível tão elevado é um sinal importante de que a Rússia está disposta a comunicar com os interessados ​​nesse diálogo”, acrescentou Gaspar.

Segundo o Conselho da Federação, a reunião entre Matvienko e a delegação eslovaca centrou-se nas relações bilaterais e nas perspectivas de cooperação interparlamentar. Matvienko expressou o seu apreço pelos esforços dos legisladores eslovacos para restaurar o diálogo parlamentar.

“A Eslováquia é hoje um dos poucos países europeus que atua como um Estado soberano com um líder que defende os interesses nacionais”, disse Matvienko.

Na segunda-feira, a delegação eslovaca, que chegou domingo a Moscovo para uma visita marcada até quarta-feira, reuniu-se também com Viacheslav Volodin, presidente da Duma estatal russa.