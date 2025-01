Legisladores indiano-americanos criticam a ordem executiva de Trump sobre cidadania por direito de nascença | Notícias do mundo

Os legisladores indiano-americanos opuseram-se à ordem executiva do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre mudanças na cidadania por nascimento, uma medida que provavelmente afetará não apenas os imigrantes ilegais em todo o mundo, mas também estudantes e profissionais na Índia.

Na segunda-feira, nas primeiras horas do seu segundo mandato como presidente, Trump assinou uma ordem declarando que as futuras crianças nascidas de imigrantes indocumentados não seriam mais tratadas como cidadãos. A ordem estender-se-ia mesmo aos filhos de algumas mães que se encontram legalmente mas temporariamente no país, como estudantes estrangeiros ou turistas.

A ordem executiva de Trump afirma que os filhos desses não-cidadãos não estão “sujeitos à jurisdição” dos Estados Unidos e, portanto, não estão cobertos pela garantia constitucional de longa data da 14ª Emenda.

O congressista indo-americano Ro Khanna disse que as mudanças na cidadania por primogenitura, feitas através da ordem executiva, afetariam os recém-nascidos não apenas de imigrantes ilegais e sem documentos, mas também daqueles que permanecem legalmente neste país, como aqueles com vistos H-1B.

O visto H-1B é um visto de não imigrante que permite que empresas norte-americanas empreguem trabalhadores estrangeiros em ocupações especializadas que exijam experiência teórica ou técnica. As empresas tecnológicas dependem dela para contratar anualmente dezenas de milhares de funcionários de países como a Índia e a China.

“A ordem de Trump elimina o direito à cidadania por nascimento para crianças nascidas nos Estados Unidos, não apenas de pais indocumentados, mas também de imigrantes ‘legais’ que possuem temporariamente um visto de estudante, um visto H1B/H2B ou um visto de negócios. Chega de fingir que os republicanos são a favor da imigração legal”, disse Khanna.

Os indianos são os principais beneficiários dos vistos H-1B, que atraem os melhores talentos e cérebros de todo o mundo. Profissionais altamente qualificados da Índia recebem o grande número de vistos H-1B, dos quais o Congresso exige 65 mil por ano e outros 20 mil para aqueles que receberam educação superior nos Estados Unidos.

“Não importa o que Donald Trump diga ou faça, a cidadania por nascença foi e será a lei do país. Lutarei para protegê-lo a todo custo”, disse o congressista indiano-americano Shri Thanedar.

A congressista indo-americana Pramila Jayapal considerou isso inconstitucional. “Puro e simples, isso é inconstitucional e não pode ser feito com um golpe de caneta. Se promulgado, seria uma zombaria das leis do nosso país e dos precedentes estabelecidos na Constituição”, afirmou.

Uma coligação de grupos de direitos dos imigrantes contestou esta medida em tribunal e disse que é inconstitucional.

De acordo com a ordem executiva, os Estados Unidos não concederiam cidadania automática a recém-nascidos após 19 de fevereiro de 2025, se um dos pais não fosse cidadão americano ou residente permanente legal.

Além disso, procuradores-gerais de 22 estados processaram o presidente Trump em dois tribunais distritais federais na terça-feira para bloquear a sua ordem executiva que se recusava a reconhecer como cidadãos os filhos de imigrantes não autorizados nascidos nos EUA, informou o New York Times.

Dezoito estados e duas cidades, São Francisco e Washington, D.C., contestaram a ordem no Tribunal Distrital dos EUA em Massachusetts, argumentando que a cidadania por primogenitura sob a 14ª Emenda é “automática” e que nem o presidente nem o Congresso têm autoridade constitucional para revisá-la. . .

Quatro outros estados entraram com uma segunda ação no Distrito Ocidental de Washington.

Os estados buscam alívio imediato para evitar que a Ordem Presidencial entre em vigor por meio de Ordem de Restrição Temporária e Medida Liminar.

“A tentativa do presidente Trump de acabar unilateralmente com a cidadania por nascimento é uma violação flagrante da nossa Constituição”, disse o procurador-geral de Nova Jersey, Matthew Platkin.

“A ordem executiva do presidente que tenta rescindir a cidadania por direito de nascença é flagrantemente inconstitucional e, francamente, antiamericana”, disse o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta.

Ajay Bhutoria, comissário de Biden na Casa Branca e vice-presidente democrata de Finanças Nacionais, disse em um comunicado que a 14ª Emenda não está em negociação.

“Esta ordem executiva não é apenas inconstitucional, mas também mina os valores de igualdade e justiça que definem os Estados Unidos”, disse ele.

Bhutoria instou as comunidades do Sul da Ásia e dos imigrantes em geral a permanecerem unidas contra as políticas que ameaçam os princípios fundamentais da Constituição.

“Devemos trabalhar juntos para garantir que estas ações divisivas e inconstitucionais não tenham sucesso”, disse ele.