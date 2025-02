Leighton Meester usava um magnífico vestido transparente no tapete vermelho com Adam Brody

Vou ser honesto: estou assistindo muito mais programas de televisão do que filmes. É por isso que gosto dos críticos da Choice Awards, que incluem categorias de televisão e cinema. Isso também significa que o evento tem duplas participantes do tapete vermelho e oportunidades duplas para momentos de moda de compatição. Agora, em seu 30º ano, os críticos do Choice Awards 2025 não decepcionaram o departamento de estilo.

Leighton Meester me distinguiu em um vestido Dior etéreo com manchas de ouro brilhantes. Ela viajou pelo tapete vermelho com o marido Adam Brody, que é indicado para seu trabalho na série bem -sucedida Netflix Ninguém quer isso. Adam parecia elegante, é claro, mas vamos voltar para Leighton. Seus cabelos ruivos e franjas de bebê me lembraram de Helly Romper (Não me lance no novo episódio selvagem de esta semana). Role para baixo para ver todas as novas fotos.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Em Leighton Meester: Vestido Dior

(Imagem de crédito: Getty Images)

(Imagem de crédito: Getty Images)