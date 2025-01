Na Alemanha, um salto nos preços para quase tudo continua: desde moradias e bens de consumo até alimentos e bebidas. No contexto do aumento do preço do café, muitos se perguntam quais bebidas retiram o preço? A resposta foi inesperada, embora bastante lógica. O leite – um dos produtos mais populares e frequentemente comprados no país – tornou -se outra vítima de volatilidade do mercado.

A pandemia de Covid -19 e o aumento subsequente da inflação complicaram consideravelmente a vida dos consumidores: os preços de muitos bens e serviços “explosivos” aumentaram. O jornal Handelsblatt observa que um aumento de preço em uma escala tão grande afetou não apenas a habitação e a catering, mas também os produtos básicos – incluindo leite. Nos últimos dois anos, seu custo varia ainda mais intensamente do que antes: de 25 centavos por litro em 2016 a 60 centavos no final da década de 1920. .

Para muitas famílias, os preços “sinusóides” semelhantes se tornam um teste sério. As pessoas estão acostumadas com o fato de que café ou carne estão curiosos, mas o fato de o leite ter caído em uma onda de grandes flutuações de mercado lhes causa um choque.

Oi ou armadilha?

As razões para o aumento do preço do leite estão, antes de tudo, na posição dos próprios fabricantes – os agricultores. Como os especialistas explicam, a agricultura nacional tem sido “apertada” entre o mercado mundial e as realidades locais. Por um lado, as grandes empresas devem ser investidas em equipamentos modernos e na construção de instalações econômicas adicionais, mas são confrontadas com riscos associados a preços imprevisíveis.

Muitos agricultores são obrigados a tomar decisões intuitivamente: devido à falta de previsão do mercado, novos investimentos na construção de vacas ou a modernização do equipamento se tornam aventura. Consequentemente, um tipo de expansão da economia se recusou completamente a evitar perdas financeiras.

No entanto, de acordo com o Focus Online, há outro lado da medalha: os fabricantes de produtos orgânicos que vendem bio -moloco geralmente funcionam em uma faixa de preço mais estável. Eles dependem menos das plataformas de negociação global e são guiadas pelo comércio local, que fornece canais de vendas previsíveis. É por isso que as fazendas orgânicas estão mais dispostas a realizar projetos de longo prazo, pois podem contar com um custo de produtos mais ou menos constante.

Próximas reformas

Os círculos políticos discutem há muito tempo como estabilizar o mercado de laticínios e proteger os agricultores de distúrbios constantes. O Ministro da Agricultura da Baviera Michael Kaniber propõe desenvolver vendas diretas: se os próprios agricultores venderão leite para acabar com os consumidores e não transferi -lo para grandes intermediários, obtêm um lucro maior e dependem menos vibrações nos preços globais.

No nível federal, a idéia de introduzir obrigações de preços de longo prazo para o processamento de negócios. Isso deve permitir que os agricultores planejem as despesas e evitem a situação em que, após alguns meses, os preços das matérias -primas entrarão repentinamente. No entanto, de acordo com Die Welt, o Parlamento ainda não alcançou um consenso e você não deve esperar grandes mudanças na legislação em um futuro próximo.

Soluções criativas

Enquanto os políticos discutem os métodos de estabilização, algumas fazendas procuram maneiras não padrão. Um exemplo é o Lefkeshof em Crefeld -Huls (Reno North Westphalia), onde o biogás é usado para a produção de hidrogênio. Esses projetos estão focados em receber renda adicional e, ao mesmo tempo, contribuem para uma redução nas emissões nocivas.

A maioria dessas iniciativas ainda está no estádio piloto, mas os entusiastas estão convencidos de que o desenvolvimento de tecnologias “verdes”, combinadas com o apoio competente do estado, contribuirá para suavizar distorções de preços e fortalecer a lucratividade da indústria de laticínios.

O que fazer com os consumidores?

Os compradores estão se perguntando cada vez mais se vale a pena mudar para leite vegetal (por exemplo, aveia, amêndoas ou soja), cujos preços também não são estáveis, mas às vezes se mostram mais previsíveis. Apoiadores de produtos orgânicos produzidos por fazendas locais acreditam que, na presença de demanda estável, os pequenos agricultores podem facilmente manter os preços dentro dos limites razoáveis.

Os economistas entrevistados pelo Zeit Online aconselham os consumidores a monitorar cuidadosamente as ações e não ter medo de alternativas. Alguns já ajudaram os cônjuges a usar por agricultores e compradores do princípio de “assinaturas sazonais”: os clientes pagam um valor fixo por suprimentos regulares de laticínios e o agricultor recebe uma garantia de demanda e pode planejar regularmente a produção.

Tudo é tão dramático?

Apesar da situação difícil, os especialistas do setor indicam que os máximos e a queda nos preços do leite não são um fenômeno novo. O período atual de “pressão inflacionária” melhora a percepção do problema, mas algumas disfunções podem passar à medida que a situação econômica normaliza. Ao mesmo tempo, é importante que políticos e fabricantes encontrem mecanismos ideais para regulamentos conjuntos, a fim de impedir a falência agrícola e manter preços acessíveis para o consumidor final.

A indústria poderá superar as crises de preços no tempo, mas hoje está claro: flutuações regulares ao custo de um litro de leite na região de 50 a 60 centavos podem se tornar um novo “padrão” nos próximos anos.

