Lembra-se de Mark Zuckerberg admirando o relógio de Anant Ambani? Bem, ele tem um igualmente caro.

Mark Zuckerberg chamou a atenção na terça-feira (7 de janeiro) não apenas com seu anúncio inovador sobre uma grande mudança na estratégia de moderação de conteúdo do Meta, mas também com sua escolha de pulseira. Durante um vídeo postado no Facebook, Zuckerberg usou um relógio suíço luxuoso e ultra-raro, o Greubel Forsey ‘Hand Made 1’, avaliado em impressionantes US$ 900 mil. O relógio extravagante imediatamente chamou a atenção, acrescentando uma camada inesperada de intriga ao seu anúncio político.