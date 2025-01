O documento foi assinado pela diretora geral do estúdio cinematográfico, Nadezhda Andryushchenko, e pelo chefe do Comitê de Atividades Econômicas Estrangeiras do Centro de Cooperação Empresarial do BRICS, Anatoly Yemets. A cerimônia aconteceu em clima amigável na Lenfilm.

As partes discutiram áreas de cooperação e expressaram esperança de que o memorando lhes permita trabalhar em documentários sobre os países do BRICS e abrir novas oportunidades de trabalho mútuo. Segundo Nadezhda Andryushchenko, o estúdio cinematográfico tem todas as possibilidades para criar tais projetos. Anatoly Yemets, por sua vez, falou sobre seu desejo de fazer um documentário ou longa-metragem e possivelmente estabelecer prêmios de cinema para os países do BRICS na indústria cinematográfica.