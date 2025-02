Simone di Meo 16 de fevereiro de 2025

Finalmente, alguém que entendeu como contrastar o cérebro, como ajudar os jovens que não conhecem idiomas e matemática, como aumentar a universidade italiana: com uma diversão instruções de comunicação não sexista. De fato, para dizer isso na Universidade de Bari “Aldo Moro”: “Diretrizes para a aprovação de uma linguagem grande e respeitosa das diferenças”. Um vademecum, aprovado pelo Senado Acadêmico e pelo Conselho de Administração, que ordena como eles podem escrever e falar uma gramática inclusiva e um panfleto de gênero. Em suma, Santa Laura Laura Boldrini fez o milagre: o que parecia uma piada até recentemente, em Puglia, mudou para a realidade.

“Se é verdade que nomear algo é equivalente ao deixar algo existir”, o documento atencioso diz: “É verdade que a necessidade de novos nomes é acompanhada pelo nascimento de algo novo a ser chamado”. Sem entrar em críticas a um nominalismo tão ingênuo e superficial (Ludwig Wittgenstein argumentou que a palavra ‘cria’ somente no contexto de um uso compartilhado natural pela comunidade que, em vez disso, é uma imposição burocrática), podemos imaginar como podemos imaginar como nós pode imaginar como podemos imaginar como podemos imaginar como podemos imaginar como podemos imaginar como podemos imaginar como podemos imaginar como podemos imaginar como podemos imaginar como podemos nos imaginar Podemos imaginar como podemos imaginar como a sociedade certamente melhorará se lermos termos como «engenheiro»,” Medica “ou” auditor legal “ou” tecnologia de laboratório “e” líder de enfermagem “. A circular também destaca a necessidade de renunciar, talvez na abertura de uma conferência científica, a linhas masculinas como “bom dia para todos” adotarem fórmulas mais respeitosas da sexualidade dos outros. Por outro lado, já faz algum tempo que o centro interdepartamental de estudos sobre culturas de gênero, coordenado pelo professor (ou professor?) Francesca Recchia Luciani, o tema segue com cuidado, tanto que a Universidade iniciou, primeiro no país , o doutorado nacional do país em estudos de gênero que acabará sendo concedido em 2024 como uma Universidade de Igualdade de Gênero Pioneira por pesquisadores do Mediterrâneo, juntamente com outros dois centros, na Espanha e em Portugal.

Um resultado que certamente retorna um pouco de confiança está de acordo com o ranking que de acordo com o ranking Censo Desde 2024, o “Aldo Moro” é apenas para brilhar para os resultados alcançados nacionalmente: é o décimo sexto no grupo de grandes universidades ou nas estruturas que contam até 40 mil membros. Apenas um ano atrás, a Uniba sempre ficou impressionada com a controvérsia da escolha do reitor, Stefano Bronzini, a ser autorizado pelo Conselho de Administração, um aumento no salário de 128%, de 70 mil para 160 mil euros por ano. Uma escolha que chegou exatamente um mês após a renúncia anunciada pelo Conselho de Administração da Medor Foundation, liderada pelo ex -ministro PD Marco Minniti, como um sinal de solidariedade com os estudantes proativos que protestaram contra o apoio de nosso país em Israel , Verlijd, em uma guerra fatal contra os cortes do Hamas e do Hezbollah. Apesar do silêncio, seria interessante saber o que Bronzini pensa nessas diretrizes, quem é professor de ciências literárias e apreciado especialista em literatura inglesa.

Você teria feito William Shakespeare suas obras -primas imortais se ele tivesse que sofrer essas espessuras inclusivas que foram promovidas pela Universidade de Oxford? Certamente, o bardo não teria definido o “moro de Veneza”, como resultado da qual grande parte da história e a extraordinária descrição psicológica da propriedade e raiva de um espírito foram amputadas pelo ciúme. E certamente o pobre William teria desistido de sua comédia em sua comédia de “Dome Bisbetics” para não fazer a raiva de algumas feministas. O protagonista da obra, a raterina quente e teimosa provavelmente teria enviado o fascinante e bonito Petruchio, o aventureiro Veronese, e teria sido entrevistado por Myrta Merlino, no final da transmissão “Uma saudação pelo todo*”.