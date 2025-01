Leopardo atingido por veículo no NH -44 em Medak, Telangana sofre ferimentos graves – Telangana News

Um leopardo ficou gravemente ferido depois de ser espancado por um veículo não identificado na National Highway 44, perto dos arredores de Vallur em Narsingi Mandal, distrito de Medak, em Telangana. O acidente ocorreu tarde da noite, deixando o grande gato lutando pela vida na estrada.

Testemunhas oculares relataram que o leopardo tentou atravessar a estrada quando foi atingido em alta velocidade. Após o impacto, o animal foi visto torcendo com dor, incapaz de se mover. Os viajantes alertaram as autoridades locais, que correram para o local para avaliar a situação.

Os funcionários do departamento florestal foram logo informados e estão sendo feitos esforços para prestar assistência médica ao leopardo ferido.

As autoridades estão agora investigando as circunstâncias do acidente e estão considerando medidas para evitar incidentes semelhantes no futuro.