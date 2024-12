Leopardo avistado na Infosys Mysuru: funcionários solicitados a trabalhar em casa, estagiários demitidos até a captura de animais selvagens

O campus da Infosys em Mysuru implementou o trabalho em casa para os funcionários em 31 de dezembro, depois que um leopardo foi avistado no local, de acordo com um relatório da Moneycontrol.

“Caro Infoscion, Um animal selvagem foi visto hoje no campus de Mysuru DC. Esforços estão sendo feitos para garantir a segurança do campus em colaboração com a força-tarefa. Você está convidado a trabalhar em casa hoje (31 de dezembro). “A equipe de segurança foi instruída a não permitir a entrada de ninguém no campus”, os funcionários foram informados por meio de um e-mail interno do RH, disse ele.