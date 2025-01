Leopardo mata cervo preto e outras 7 pessoas morrem de choque em parque de safári na selva perto da Estátua da Unidade

Um leopardo entrou no safári na selva perto da icônica Estátua da Unidade em Gujarat e caçou um blackbuck. No caos que se seguiu, mais sete blackbucks morreram devido ao “choque”.

O evento aconteceu na noite de 1º de janeiro.

Este é o primeiro incidente desse tipo no parque, que já havia relatado mortes ocasionais de animais, mas nunca um caso de intrusão predatória. O Jungle Safari, localizado perto da estátua mais alta do mundo, é uma grande atração turística e lar de uma grande variedade de espécies selvagens.

De acordo com Agneeshwar Vyas, Vice-Conservador de Florestas (DCF), as densas florestas que rodeiam Kevadia (agora Ektanagar) são o lar de muitos leopardos, frequentemente vistos à noite. No entanto, até agora nenhum leopardo se aventurou no Safari Park.

“A entrada repentina do leopardo no recinto causou pânico generalizado”, disse Vyas. “Apesar dos esforços dos guardas de plantão para afugentá-lo, o leopardo conseguiu matar um blackbuck, enquanto o caos levou à morte de mais sete.”

Acredita-se que o leopardo tenha escalado os limites cercados do parque. O safári na selva é cercado pela densa floresta do Santuário de Vida Selvagem Shoolpaneshwar, que possui uma grande população de leopardos.

O parque safari na selva é vigiado 24 horas por dia com a ajuda de câmeras CCTV. No dia do incidente, câmeras CCTV mostraram o leopardo entrando no parque, após o que os guardas foram alertados, que depois de algum tempo afugentaram o felino.

No entanto, antes que pudessem afugentar o leopardo, ele já havia caçado um antílope e as autoridades encontraram mais tarde um total de oito antílopes mortos.

As carcaças dos antílopes foram recuperadas do local e autopsiadas antes que seus restos mortais fossem manuseados de acordo com os protocolos governamentais.

“Toda a área foi coberta por CCTV, por isso está em curso uma investigação sobre a localização do leopardo. Também informamos o Principal Conservador Chefe das Florestas (Vida Selvagem) e o governo sobre este incidente”, disse um funcionário florestal.