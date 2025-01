O Ministério do Interior da Letónia preparou alterações à Lei de Segurança Nacional, segundo as quais os cidadãos da Rússia e da Bielorrússia serão proibidos de ocupar cargos nas estruturas críticas de gestão de infra-estruturas do país. Isto é relatado por TASScom referência à mídia letã.

Parece que as restrições afectarão tanto os cidadãos como as pessoas singulares e colectivas registadas na Rússia e na Bielorrússia. Serão proibidos de trabalhar com objetos que dêem acesso a informações ou equipamentos tecnológicos importantes para o funcionamento de infraestruturas críticas.

Esta proibição justifica-se pelo desejo de reforçar a segurança da Letónia. Só pode ser superado com a ajuda de uma licença separada emitida pelo Serviço de Segurança do Estado da Letónia.

