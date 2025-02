Leva 8 minutos para os três pontos, Milan Surclassa Empoli: em Doel Leao e Gimenez

Conuicao se tornou as mudanças e o Milão conquistou o campo Empoli por 2-0. Eu sou Leo e Gimenez, inicialmente no sofá, para resolver um desafio que começou a se dedicar a Maiignan e seus companheiros. Um sucesso importante para o ranking e a moralidade, mas também e especialmente para a primeira rede na série A do mexicano que iniciou sua aventura no Rossoneri. Começa e depois de alguns minutos, Cocon intervém com um pé de martelo na perna direita de Walker, mas o árbitro, que não avisa a Nova Zelândia, não é lembrado no VAR. , Grassi é libertado ao tiro após uma ação insistente de Esposito à direita, mas sua tentativa é rejeitada pelo pé de Tomori.

Os tuscanos estão muito próximos do benefício no 33 ‘, quando Columbus está livre com o acidente e sente uma conclusão que é ativada no poste interno e chega ao lado. Será a última chance do primeiro tempo. Concuyo, aparentemente insatisfeito com sua competição, imediatamente usa Leao, Pulisic e Gimenez. A corrida foi realizada aos 10 minutos, quando Tomori leva o segundo amarelo para um erro em Colombo na rede e seus dez restantes.





Os protestos dos Rossoneri, no entanto, são animados porque a ação parecia estragar por um suposto impedimento inicial do mesmo atacante para casa. Dez minutos depois, Marianucci se torna protagonista de uma ingenuidade e comete um papel de reação em Gimenez. Após a classificação do VAR, Makeetto expira o zagueiro, que restaura a igualdade numérica. Os hóspedes galvanizando e em 23 ‘encontram a vantagem. Pulisic vai para a direita e coloca uma bola no beijo para Leao, que leva Goglichidze e sacos para o 1-0.

Os 7 vezes os campeões europeus fecham as contas aos 31 ‘. Maignan se lança novamente de sua área, Pulisic controla o grande e livre Gimenez à direita, que cai nos lugares canhoto e Vasquez no segundo post para o 2-0. É a primeira rede na série A para o mexicano, no dia da estréia em nosso campeonato. Em 37 ‘está João Felix quem toca o trio, mas seu pau estreito é parado por Vasquez. Na final, ainda há tempo para uma última chance para a equipe D’Aversa, com Konate que enviou uma posição direita para o lado de uma respiração. O resultado não mudará mais. Graças a esta vitória, Milão vai para o sétimo lugar aos 38 anos