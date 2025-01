Liam Payne aparecerá como juiz convidado no próximo programa da Netflix, a família deixou ‘Brindsided’

Liam Payne está programado para fazer uma aparição póstuma no próximo programa de talentos da Netflix chamado Building the Band, deixando sua família ‘cega’. A série será lançada no final deste ano e apresenta o falecido músico como juiz convidado.

“Eles conversaram com a família de Liam, já que não queriam progredir no projeto sem levar em consideração seus sentimentos. A família tinha a sensação de que essa era uma celebração de Liam, uma imagem de positividade. Mas eles não lhe deram um selo final de aprovação e, em relação a eles, eles ainda argumentaram como seria o programa. Então eles ficaram surpresos com o anúncio ”, disse uma fonte ao The Sun.