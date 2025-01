Líbano e ONU pedem 371 milhões de dólares em ajuda humanitária urgente

Líbano e o E lançou um pedido urgente apelo de financiamento Terça-feira por US$ 371,4 milhões para fornecer assistência humanitária nos próximos três meses aos civis afectados pela recente guerra e crise humanitária do país.

A ONU e o governo libanês anunciaram uma prorrogação do apelo de emergência, que cobre as necessidades dos cidadãos libaneses, dos refugiados sírios e palestinos e dos migrantes residentes no Líbano.

A prorrogação decorrerá de 25 de janeiro a março de 2025 e baseia-se no apelo inicial lançado em outubro para angariar 426 milhões de dólares, segundo a ONU.

Os fundos solicitados apoiarão ajuda alimentar, abastecimento de inverno, reparações de emergência, proteção civil e lacunas críticas nas infraestruturas de saúde, água e educação, afirmou.

O vice-primeiro-ministro libanês, Saadeh Al-Shami, falando do Grand Serail em Beirute, enfatizou o foco em “abordar as necessidades humanitárias imediatas em coordenação com os esforços israelenses de planejamento de recuperação pós-guerra”.

“A escala e o alcance da crise excedem os recursos disponíveis, tornando o apoio internacional essencial para sustentar e expandir os esforços de resposta”, acrescentou.

O coordenador humanitário da ONU no Líbano, Imran Riza, destacou a urgência de obter financiamento adicional, observando o seu duplo propósito: “Salvar vidas e evitar uma maior deterioração de uma situação já terrível”.

Riza destacou que mais de 125 mil pessoas continuam deslocadas e centenas de milhares enfrentam desafios significativos na reconstrução das suas vidas.

Um frágil cessar-fogo está em vigor desde 27 de novembro, pondo fim a uma série de ataques mútuos entre Israel e o Hezbollah que começaram em 8 de outubro de 2023 e se transformaram numa guerra em grande escala em 23 de setembro.

As principais disposições do acordo incluem a retirada gradual de Israel ao sul da Linha Azul, uma fronteira de facto, no prazo de 60 dias, e o envio do exército e das forças de segurança libanesas ao longo da fronteira, nas travessias e nas regiões do sul.

Dados do Ministério da Saúde libanês indicam que desde o início do ataque de Israel ao Líbano, em Outubro de 2023, pelo menos 4.063 pessoas foram mortas, incluindo mulheres, crianças e profissionais de saúde, enquanto 16.664 ficaram feridas.