O presidente do Líbano, Joseph Aoun, disse a uma delegação iraniana no domingo que o país com cicatrizes de guerra estava “cansado” de conflitos externos que se desenvolveram em seu território.

A delegação de alto nível foi em Beirute para o funeral de Hassan Nasrallah, o líder assassinado do Hezbollah com apoio de Teerã que lutou contra uma guerra com Israel no ano passado que terminou em uma trégua em novembro.

“O Líbano se cansou das guerras de outras pessoas em suas terras”, disse as autoridades iranianas a Aoun, de acordo com um comunicado compartilhado pelo recém -nomeado presidente, um ex -chefe do exército visto tão perto do Ocidente.

“Os países não devem interferir nos assuntos internos de outros países”, acrescentou.

Por um longo tempo, a força dominante no Líbano, o Hezbollah sofreu incríveis perdas na guerra com Israel agravado por um golpe sísmico com a queda de dezembro do aliado Basha do Irã.

O enfraquecimento do Hezbollah permitiu que o Parlamento dividido do Líbano escolhesse Aoun, visto como o candidato favorito de Washington, após mais de dois anos de vácuo presidencial, seguido pela aprovação de um novo primeiro -ministro e governo.

Aoun disse que o Líbano queria “as melhores relações com Teerã, para o benefício de países e povos”.

Durante sua reunião, o Presidente do Parlamento do Irã, Mohammed Bagher Ghalibaf, estendeu um convite do presidente Masoud Fishshkian para que Aoun visite o Irã, disse o comunicado libanês.

Ghalibaf foi acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e pelo vice -comandante dos guardas revolucionários de Ali Fadavi.

A delegação aterrissou em Beirute, embora vôos regulares tenham sido suspensos entre os dois países.

A proibição, que causou protestos aos apoiadores do Hezbollah, ocorreu depois que os Estados Unidos alertaram que Israel poderia apontar para o único Aeroporto Internacional do Líbano em Beirute para frustrar as supostas remessas de armas do Irã, lhe disseram uma fonte de segurança libanesa para a AFP.

Em um discurso televisionado para dezenas de milhares que participaram do funeral de Nasrallah em um estádio de Beirute, o chefe do Hezbollah, Naim Qassem, disse que recusou “Tyrant America a controlar o Líbano”.

Os Estados Unidos ajudaram a negociar a alta o incêndio de Hezbolá-Israel, que terminou com mais de um ano de hostilidades, incluindo dois meses de guerra que mataram o líder Nasrallah em setembro.

A luta, lançada pelo Hezbollah em apoio ao aliado palestino Hamas nos primeiros dias da guerra de Gaza, matou milhas no Líbano e deixou grandes listras do sul do país em ruínas.

Israel tem várias vezes o Hezbollah de usar o aeroporto de Beirute para trazer armas do Irã. O grupo e os líderes libaneses negaram as acusações.