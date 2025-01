Líbano relata 15 novas violações israelenses de Alto El Fuego

Ele Exército israelense comprometido 15 novo Violações de cessar-fogo Acordo em Líbano Quinta-feira.

As últimas infrações trazem o número total de violações desde que o contrato entrou em vigor há 66 dias para 823, de acordo com as estatísticas compiladas por Anadolu com base nos anúncios da Agência Nacional de Notícias do Líbano.

De acordo com os relatórios da agência, as últimas violações do acordo foram concentradas nas áreas de Marjayoun, Bint Jbeil e Hasbaya na província de Nabatieh, no sul do Líbano, e no distrito de pneus no governo do sul.

Em Marjayoun, dois civis sofreram ferimentos leves de um Dron israelense que largou uma bomba perto de sua motocicleta nos arredores da Aldea de Stelouseh.

Um Dron israelense também atacou uma equipe de resgate de defesa civil libanesa na vila de Taybeh enquanto usava escavadeiras para procurar pessoas desaparecidas sob os escombros. O pessoal da defesa civil teve que se aposentar por sua segurança, e o maquinário pegou fogo devido ao ataque.

O exército israelense lançou bombas flash no céu na vila de al-Aadasasah.

As forças israelenses realizaram demolições de casas e edifícios em Kfarkela e Talouseh, juntamente com escavação e barris de metralhadoras na cidade de Markaba.

Foi relatado que um míssil anti -aircraft israelense explodiu acima da cidade de Majdal Zoun.

As forças israelenses também incendiaram uma fazenda de galinhas perto da área de Nzala Tal Nahas, na vila de Deir Mimas.

Em Bint JBeil, o exército israelense realizou explosões de casas e edifícios na área de Al-Hariqa, perto da vila de Ayta Ashta Ashta-Shaab.

Eles também dispararam contra civis que inspecionam sua fazenda na vila de Rmaych.

Em Hasbaya, a artilharia israelense dirigiu as áreas ao redor da cidade de Shebaa.

Em Tire, as forças israelenses realizaram operações de escavação nas aldeias de Dhayra e Al-Bustan.

Um drone israelense lançou uma bomba em uma escavadeira que trabalhava na vila de Yaroun, sem ferimentos.

As tensões se intensificaram quando o exército israelense permaneceu após um prazo de 60 dias para se retirar do sul do Líbano que aprovou domingo sob um alto contrato de incêndio.

No entanto, os Estados Unidos disseram que Israel e o Líbano concordaram com uma extensão do prazo até 18 de fevereiro.

Segundo as autoridades locais de saúde, pelo menos 26 pessoas foram mortas e 221 feridas por tiros israelenses desde domingo, quando os moradores tentam retornar às suas aldeias no sul do Líbano.

A frágil cessação do fogo está em vigor desde 27 de novembro, encerrando um período de bombardeio mútuo entre Israel e o grupo de resistência do Hezbollah libanês que começou em 8 de outubro de 2023 e se tornou um conflito em grande escala em 23 de setembro do ano passado.

Os dados do Ministério da Saúde libaneses indicam que, desde que o ataque de Israel contra o Líbano começou em 2023, pelo menos 4.080 pessoas foram mortas, incluindo mulheres, crianças e profissionais de saúde, enquanto 16.753 foram feridos.