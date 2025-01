Líbano relata mais 12 violações do cessar-fogo por parte de Israel

As autoridades libanesas relataram no sábado mais 12 violações israelenses do acordo de cessar-fogo que encerraria as hostilidades entre o exército israelense e o grupo Hezbollah em 27 de novembro.

De acordo com a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA), as violações ocorreram nos distritos de Marjayoun, Nabatieh e Bint Jbeil, na província de Nabatieh, bem como no distrito de Tiro, na província do Sul.

No distrito de Marjayoun, militares israelitas avançaram em direção à cidade de Burj Al-Muluk e estacionaram perto do posto de gasolina Farah antes de bloquearem a estrada com arame farpado.

Incursões israelenses também foram observadas na área entre as cidades de Odaisseh e Taybeh.

No mesmo distrito, a artilharia israelense disparou um projétil perto do complexo esportivo Imam Al-Sadr, na área de Dubieh, a oeste da cidade de Mais Al-Jabal.

Além disso, o exército israelita realizou demolições de casas e edifícios na área entre as cidades de Taybeh e Rab Thalathin.

No distrito de Nabatieh, foram relatados voos intensivos de baixa altitude de drones israelenses sobre as cidades de Doueir, Jebchit, Harouf e Aabba, e voos de média altitude foram observados sobre a área de Zahrani, ao norte do rio Litani.

No distrito de Bint Jbeil, tanques Merkava israelenses e uma escavadeira avançaram em direção à cidade de Maroun Al-Ras e ao bairro Aqabat Maroun, na cidade de Bint Jbeil, onde um projétil foi disparado contra uma casa neste bairro.

No distrito de Tiro, o exército israelita realizou demolições de casas e edifícios na zona entre as cidades de Alma Al-Shaab e Tayr Harfa.

Voos contínuos de reconhecimento de baixa altitude por drones israelenses também foram relatados sobre a cidade de Tiro e seus arredores, bem como sobre as cidades de Abbassiyeh, Tura, Burj Rahal e Deir Qanoun Al-Nahr.

Nos termos do cessar-fogo, Israel deve retirar as suas forças a sul da Linha Azul, uma fronteira de facto, por fases, enquanto o exército libanês deve deslocar-se para o sul do Líbano no prazo de 60 dias.

Dados do Ministério da Saúde libanês indicam que desde que o ataque de Israel ao Líbano começou, em 8 de outubro de 2023, pelo menos 4.063 pessoas foram mortas, incluindo mulheres, crianças e profissionais de saúde, enquanto outras 16.664 ficaram feridas.