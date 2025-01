Líbano relata mais nove violações israelenses apesar do cessar-fogo

Ele exército israelense cometeu nove violações do acordo de cessar-fogo em Líbano no domingo, elevando o total para 392 violações desde que o acordo entrou em vigor em 27 de novembro de 2024.

Bulldozers israelenses realizaram operações dentro do território libanês, nos arredores da cidade fronteiriça de Al-Dhahira, no distrito de Tire, na província do Sul, de acordo com a Agência Nacional de Notícias do Líbano, NNA.

A agência acrescentou que o exército realizou explosões nas cidades de Al-Dhahira e Tayr Harfa, após uma explosão matinal no triângulo Tayr Harfa.

O drone israelense voou em baixa altitude sobre Tiro e arredores, especialmente sobre o porto e o porto da cidade.

Na zona entre as cidades de Tayr Harfa, Jebbayn e Chihine, o exército israelita realizou demolições de várias casas, bem como na zona de Hamoul, na cidade de Naqoura, noticiou a agência noticiosa.

O exército israelita também demoliu casas nos arredores da cidade de Aitaroun e foram ouvidas fortes explosões no sector ocidental do distrito de Tiro.

Além disso, a agência disse que o exército israelense realizou demolições e incendiou casas na cidade de Taybeh, no distrito de Marjeyoun.

Ele disse ainda que o exército realizou operações abrangentes com metralhadoras pesadas e médias na cidade, e sons de explosões de bombas foram ouvidos em seus bairros.

As últimas violações elevam o número total de violações israelitas para 392 desde que o cessar-fogo entrou em vigor, de acordo com uma contagem da Anadolu baseada em números publicados pelas autoridades libanesas.

Nos termos do cessar-fogo, Israel deve retirar as suas forças a sul da Linha Azul, uma fronteira de facto, por fases, enquanto o exército libanês deve deslocar-se para o sul do Líbano no prazo de 60 dias.

Dados do Ministério da Saúde libanês indicam que desde que o ataque de Israel ao Líbano começou, em 8 de outubro de 2023, pelo menos 4.063 pessoas foram mortas, incluindo mulheres, crianças e profissionais de saúde, enquanto outras 16.664 ficaram feridas.