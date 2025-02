Libere o número de morte da morte de Real Kumbh Kumbh, cuide do Exército: Akhilesh Yadav

O chefe do Partido Samajwadi, Akhileh Yadav, atacou a parte de Bharatiya Janata e afirmou que o governo do duplo motor está escondendo o número real de mortes na debandada que explodiu em Maha Kumbh Mela no Prayagraj de Uttar Pradesh em 29 de janeiro.

O governo revelou que até 30 pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas na debandada, mas a oposição disse que o número era maior.

Enquanto conversava sobre a moção de agradecimento ao discurso do presidente durante a sessão de orçamento em Lok Sabha, o chefe do Partido Samajwadi e o vice Akhilesh Yadav exigiram a divulgação de dados oficiais sobre as baixas dos selos de Maha Kumbh.

“Enquanto o governo está dando continuamente números orçamentários, também dão as figuras daqueles que morreram em Maha Kumbh. Eles exigem que uma reunião de todas as partes seja chamada para dar esclarecimentos sobre os acordos de Maha Kumbh. E o perdido e o centro perdido e descobriu que deve ser entregue ao Exército “, disse Akhilesh Yadav enquanto ele fala no Parlamento na terça -feira.

Yadav nível uma acusação maciça contra o governo do BJP e disse que os JCBs foram usados ​​para destruir evidências no local da Stampede.

Ele acrescentou: “Figuras da morte no acidente de Maha Kumbh, o tratamento de feridos, a disponibilidade de medicamentos, médicos, alimentos, água, transporte deve ser apresentado no Parlamento. Para a tragédia de Maha Kumbh, deve haver uma ação punitiva estrita Contra os responsáveis ​​e aqueles que esconderam a verdade devem ser punidos.

Os comentários vêm no meio de declarações repetidas dos líderes do Partido Samajwadi que centenas de pessoas estão desaparecidas após a debandada. O deputado do Partido Samajwadi, Ram Gopal Yadav, disse na terça -feira que 15.000 pessoas relataram que sua família está desaparecida do incidente e que o governo não está fornecendo nenhuma informação.

Na segunda -feira, uma oposição unida interrompeu as duas câmaras do Parlamento durante a sessão de orçamento em andamento que exigiu uma discussão imediata sobre o Stampede de Mahakumbh em 29 de janeiro, a vida de 30 pessoas foram acusadas.