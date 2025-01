Libertação de reféns: fotos comoventes de encontros com mães

Em 19 de janeiro de 2025, o Hamas libertou três reféns israelenses: Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher. Estas mulheres foram as primeiras a serem libertadas ao abrigo do novo acordo.

Após a libertação, chegaram a Israel, onde os seus familiares, incluindo as suas mães, os esperavam.

Entre os momentos emocionantes captados pelas câmeras estavam os encontros entre os reféns libertados e suas mães. Por exemplo, Emily Damari foi fotografada sorrindo ao lado da mãe, o que se tornou um símbolo de alegria e alívio após uma longa espera. Esses encontros tornaram-se um momento importante não só para os próprios reféns, mas também para seus familiares, que viveram dias difíceis à espera de notícias de seus entes queridos.







































Estes acontecimentos realçam não só a importância da libertação dos reféns, mas também o choque emocional que as suas famílias estão a sentir. Os encontros com as mães tornaram-se um símbolo de esperança e reencontro após experiências difíceis.