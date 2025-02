Licença anti -fascista? Os desafios de Cruciani restantes: "Eu não desenho, o que aconteceu comigo com Vanacci"

Massimo Sanvito 23 de fevereiro de 2025

Então, Cruciani, a assinatura ou não é essa afirmação de anti -fascismo? «Com o maldito que eu assino. Eu não assino nada ». Giuseppe CrucianiJornalista, Radiocirgedor de Mosquito Na Rádio 24 e o inimigo jurado de politicamente correto, é afiado. Não tem dúvidas sobre como se comportar após a maioria do centro -esquerdo Lodi (Apenas dois expoentes civis desfilados), no último conselho da cidade, lançaram o mais clássico de Pulverizadores anti -fascistas Para todos que desejam alugar uma sala pública para organizar um evento.

Devemos declarar que rejeitamos o fascismo, não para buscar propósitos antidemocráticos do Partido Fascista e não denegrir suas instituições e valores da resistência. No caso específico, esta é a associação cultural Louvor liberal – presente na área por onze anos com a beleza de trezentos eventos (tanto no municipal quanto remoto) e fundados por Lorenzo MaggiO vice -prefeito e conselheiro municipal optaram por vinte anos – que organizaram a apresentação do último livro de Cruciani para a próxima sexta -feira (Via Crux. Contra o politicamente correto), com a presença – assim como o autor – também de Andrea Ruggieriadvogado e jornalista, e de Francesca PascaleAtivista e ex -amigo de Silvio Berlusconi.





O primeiro banco de teste para a nova regra, promovida pela Associação Progressiva AvançarSob o guarda -chuva do recém -nascido “Comissão 25 de abril” Ele imediatamente continha ANPI e outros acrônimos militantes. Até a associação que a convidou disse que não assinará nada e que encontrará outro quarto.

“Eles são bons. Pior ainda para o município, que perderá dinheiro por um absurdo semelhante que ele poderia ter usado, o que eu sei, para os idosos … acho que há coisas mais importantes que um prefeito e uma junta devem pensar. Assinar um cartão para entrar na sala? Mas vamos lá … mas a esquerda sempre consegue tirar essas coisas ».

Em 2025, era lógico falar de anti -fascismo?

«Faz sentido falar sobre tudo, sentiríamos mais falta, mas não faz sentido impor a obrigação de explicar os anti -fascistas de usar uma sala para apresentar um livro. Nossa noite é organizada por, entre outras coisas, um vereador e inclui convidados com opiniões diferentes: para dizer, Pascale e eu não concordo com muitas posições temáticas. Para disputar, qual é o problema? É um livro, não Goebbels. Não há nada subversivo em politicamente incorreto ».

Por que a esquerda sempre termina aí? Em perigo negro …

«É tudo uma questão da bandeira: eles acham que recebem algo tolo dos quartos apenas para aqueles que se pregam anti -fascistas, mas não percebem que tudo isso é completamente ilegal e, na minha opinião, mesmo contra a lei. Isso é fascismo, não anti -fascismo. Agora resta da proibição, implantação, limitações ».

Além disso: é suficiente excluir aqueles que têm fins antidemocráticos reais?

“De fato … um passeio que assina a declaração e uma vez concedido no salão pelo município, ele explica que é fascista? O que você está fazendo, pergunte à intervenção policial? Que lógica existe? A verdade é que algumas administrações Você se lembra de Vicenza no centro do tempo, dinheiro e horas de discussões para esta prostituta do cartão anti -fascista.

Sim … A apresentação “blindada” do segundo livro de Roberto Vannacci.

“Exatamente. Esse teatro que nos organizou estava cercado por pessoas que queriam nos anexar e vencer. A presença de Digos era necessária para permitir a apresentação do livro por Vanacnaci. Mas percebemos? E o que o prefeito de Vicenza fez ele Decidiu restaurar a cláusula anti -fascista para eventos futuros.