Licença de armas do ator Kannada Darshan, libertada sob fiança no caso de assassinato de Renukaswamy, suspensa pela Polícia de Bengaluru – Karnataka News

A polícia de Bengaluru suspendeu temporariamente a licença de porte de arma do ator Kannada Darshan Thoogudeepa, que recentemente recebeu fiança pelo assassinato de seu fã Renukaswamy no ano passado.

Isso ocorreu depois que a delegacia de polícia de Rajarajeshwari Nagar em Bengaluru enviou um pedido ao vice-comissário de polícia (administração) solicitando o cancelamento da licença de porte de arma de Darshan, ressaltando que ele era acusado em um caso de assassinato e atualmente está em liberdade sob fiança. A polícia disse que havia a possibilidade de ele ter usado a arma de fogo para ameaçar testemunhas.

A autoridade de licenciamento, chefiada pelo comissário da polícia municipal, emitiu uma notificação a Darshan solicitando uma explicação e a decisão de suspender a licença foi tomada depois de ele ter respondido à notificação. Após receber a resposta, decidiu-se pela suspensão da licença.

Darshan recebeu ordem de depositar a arma na delegacia de polícia de Rajarajeshwari Nagar.

SOBRE O CASO DE ASSASSINATO DE RENUKASWAMY

Em 13 de dezembro do ano passado, o Tribunal Superior de Karnataka concedeu fiança a Darshan e seu associado Pavithra Gowda no caso de assassinato de Renukaswamy. Nas condições de fiança, o arguido não pode sair da jurisdição do tribunal e não pode contactar e intimidar testemunhas.

O ator de 47 anos foi preso em 11 de junho do ano passado em conexão com o assassinato de Renukaswamy, um motorista de carro de 33 anos pertencente a Chitradurga. O corpo da vítima foi descoberto perto de um dreno de águas pluviais em Bengaluru em 9 de junho.

As investigações revelaram que Renukaswamy teria enviado mensagens obscenas a Pavithra Gowda, o que enfureceu o ator e supostamente levou ao crime.

Segundo a polícia, Renukaswamy foi atraído para um galpão em Rajarajeshwari Nagar com o pretexto de encontrar Darshan. Lá ele foi torturado e assassinado. Um relatório post-mortem revelou que ele morreu devido a choque e sangramento causado por múltiplos ferimentos contundentes.

A polícia acusou Pavithra Gowda de desempenhar um papel fundamental na cumplicidade e conspiração com os outros acusados ​​​​no assassinato.

O governo de Karnataka contestará a decisão do Tribunal Superior de conceder fiança a Darshan e outras seis pessoas no caso de assassinato.