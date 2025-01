Licenças médicas canceladas em Rajouri, Jammu e Caxemira, em meio a mortes devido a doenças misteriosas

As autoridades cancelaram todas as licenças de médicos e paramédicos após um alerta médico após a morte de 17 pessoas na aldeia de Badhaal, no distrito de Rajouri, em Jammu e Caxemira, devido a uma doença misteriosa.

O número de pessoas enviadas para quarentena aumentou para 230.

O Ministro da União, Dr. Jitendra Singh, disse que a investigação inicial do laboratório de toxicologia em Lucknow concluiu que a causa não foi qualquer infecção, vírus ou bactéria, mas uma toxina.

O diretor do Hospital Rajouri Government Medical College (GMC), Dr. Amarjeet Singh Bhatia, discursou na sexta-feira em uma entrevista coletiva em Rajouri e anunciou que todas as licenças de médicos e equipe paramédica foram canceladas.

“As férias de inverno também foram canceladas para lidar com a situação de alerta médico depois de 17 pessoas de três famílias terem morrido em condições misteriosas no último mês e meio”, disse ele.

Ele disse ainda que o governo de Jammu e Caxemira enviou 10 estudantes de medicina adicionais ao GMC Rajouri para ajudar nas instalações médicas em meio à atual situação de saúde.

O estado de saúde de três pessoas em tratamento no Hospital GMC em Jammu e no IGP Chandigarh está sendo monitorado, disseram autoridades.

Quatro pessoas, incluindo três irmãs, foram levadas a hospitais e três delas transportadas de avião para um hospital em Jammu na quarta-feira.

Mais pessoas, incluindo parentes que estiveram em contato com as famílias das vítimas, foram colocadas em quarentena na sexta-feira por precaução.

Medidas de segurança rigorosas foram implementadas no centro de quarentena da Faculdade de Enfermagem Rajouri, que foi fortemente protegido e cercado, acrescentaram.

Também foram identificadas várias pessoas que entraram em contacto com as famílias afetadas, desde levar as crianças ao hospital até enterrá-las, disseram.

O ministro da União disse que uma investigação completa está em andamento. “A investigação inicial do nosso laboratório de toxicologia em Lucknow concluiu que não se tratava de qualquer infecção, vírus ou bactéria, mas sim de uma toxina”, disse ele.

Ele acrescentou que a pesquisa sobre a natureza da toxina continua. “Há uma longa série de toxinas que estão sendo testadas. Acredito que uma solução será encontrada em breve. Além disso, se houve alguma atividade maliciosa ou maliciosa, isso também está sendo investigado”, disse ele.

A remota aldeia de Badhaal foi declarada zona de contenção na quarta-feira, e foram impostas ordens de proibição a todas as reuniões públicas e privadas após as mortes, disseram as autoridades.

Dezessete pessoas, incluindo 13 crianças, das famílias de Mohammad Fazal, Mohammad Aslam e Mohammad Rafiq na aldeia de Badhaal morreram devido a uma doença misteriosa durante o último mês e meio.

Tanto a equipe central quanto a polícia continuam suas investigações separadas sobre as mortes, disseram.

A Equipe Especial de Investigação (SIT), criada pela polícia após a descoberta de certas neurotoxinas nas amostras dos falecidos, continuou sua investigação na área criminal. Eles interrogaram mais de 50 pessoas neste caso, disseram autoridades.

Dr. Bhatia revelou que o fator comum entre as 17 mortes é o envolvimento cerebral e danos ao sistema nervoso.