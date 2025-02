"Licenciar eles, eles agradam": Elodie começa a cantar e é caos, um detalhe deixa todos furiosos

Outra controvérsia a Sanremo 2025. Desta vez, o caso explode imediatamente após a implementação de Elodie. O cantor que se apresentou com sua “reunião de forjamento às 7” arrastou o público com o ritmo perturbador de sua música. Mas de casa, muitos dos espectadores se queixaram de acústica realmente irritante: “As primeiras palavras de cada música não são entendidas e não sentem, demitidas, demitidas os técnicos de som”, é o grito que se levanta do público social do festival .

E, de fato, as primeiras palavras do primeiro versículo durante a apresentação de Elodie foram completamente incompreensíveis. Mas a sensualidade do cantor, sua voz de voz e o ritmo da música fizeram com que o fracasso acústico se esqueça. E o caso se lembra um pouco do que aconteceu com o ano que virá Angelo do Rico e pobre Que, de fato, um do couro cabeludo do estágio do “microfone fechado” e ofendido por um problema acústico. Nesse caso, no entanto, as queixas de Angelo eram realmente inúteis, porque o insulto parecia muito bom e, portanto, o microfone não estava aberto, mas muito aberto. Nesse caso, no entanto, as críticas à fábrica podem encontrar um motivo para existir nos sons. Pelo menos na TV, é muito difícil adivinhar as primeiras palavras dos textos.