Líder criminoso japonês admite culpa nos EUA por tráfico de materiais nucleares de Mianmar

O líder de um yakuza japonês crime O sindicato acusado por autoridades norte-americanas de tráfico de materiais nucleares de Mianmar admitiu a sua culpa, afirmou o Departamento de Justiça dos EUA num comunicado.

Takeshi Ebisawa se declarou culpado “de conspirar com uma rede de associados para traficar materiais nucleares, incluindo urânio e plutônio para uso militar” de Mianmar para outros países, disse o departamento na quarta-feira. Ebisawa também admitiu culpa pelas acusações de tráfico internacional de narcóticos e crimes relacionados com armas, disse ele.

Em Fevereiro de 2024, as autoridades dos EUA acusaram Ebisawa, 60, de tráfico de urânio e plutónio para armas do país do Sudeste Asiático, Myanmar, para outros países.

Em 2022, ele também foi acusado de tráfico internacional de drogas e crimes relacionados com armas de fogo.

“Como ele admitiu hoje no tribunal federal, Takeshi Ebisawa traficou descaradamente material nuclear, incluindo plutônio para uso militar, da Birmânia (Mianmar)”, disse Edward Y. Kim, procurador interino dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

“Ao mesmo tempo, ele trabalhou para enviar enormes quantidades de heroína e metanfetamina para os Estados Unidos em troca de armamento pesado, como mísseis terra-ar, para serem usados ​​nos campos de batalha da Birmânia e lavou o que ele acreditava ser dinheiro de drogas de Nova York a Tóquio”, acrescentou Kim.