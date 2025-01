Líder da nova administração síria parabeniza Trump

O líder da nova administração síria, Ahmed al-Sharaaparabenizou o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump na segunda-feira em sua posse.

“Temos certeza de que ele é o líder que trará a paz ao Médio Oriente e restaurar a estabilidade na região”, disse ele em comunicado.

Al-Sharaa também disse que espera melhorar as relações bilaterais com base no “diálogo e compreensão”.

Bashar Assad, líder da Síria durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia depois de grupos anti-regime tomarem o controlo da capital. Damasco em 8 de dezembro, encerrando o governo do Partido Baath, que durava desde 1963.